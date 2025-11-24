पत्नी के आशिक ने चाकू से गोदकर युवक को उतारा मौत के घाट, चार भाइयों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, बागपत। पत्नी के प्रेमी ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पत्नी भी घायल हुई है। आरोपित पूर्व सभासद का बेटा है। उसने अपने चार भाइयों के साथ वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपित हिस्ट्रीशीटर है। स्वजन का आरोप है कि आरोपित ने हत्या की धमकी दी थी तो पुलिस से शिकायत की गई थी। बागपत निवासी 33 वर्षीय रियासत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था।

रविवार रात करीब आठ बजे आरोपित ने भाइयों के साथ घर में घुसकर रियासत पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में आई रियासत की पत्नी साईन भी चाकू लगने से घायल हो गई। पड़ोसी दोनों को सीएचसी ले गए। यहां चिकित्सकों ने रियासत को मृत घोषित कर दिया। भाई शमशेर का आरोप है कि रियासत की पत्नी के पूर्व सभासद के एक बेटे से अनैतिक संबंध थे।

रियासत करता था विरोध इसका रियासत विरोध करता था। रियासत की पत्नी अपने प्रेमी को सब बातें बता देती थी। आरोपित युवक धमकी देता था कि तू अगर हमारे बीच में आया तो जान से मार दूंगा। रविवार शाम करीब सात बजे रियासत काम से घर लौटा तो घर पर आरोपित युवक भी मिला। वह रियासत को धक्का देकर भाग निकला। थोड़ी देर बाद अपने चार भाइयों के साथ आया और रियासत पर चाकू व छुरी से ताबड़तोड़ वार कर दिया।