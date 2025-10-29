प्रति हेक्टेयर 1146 कुंतल गन्ना उत्पादन कर इस जिले के किसान ने बनाया रिकार्ड...मुख्यमंत्री योगी ने भी दी बधाई

जागरण संवाददाता, बागपत। जिले के किसानों का कोई सानी नहीं। अब राज्य गन्ना प्रतियोगिता 2024-25 का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें फजलपुर गांव के कृष्ण कुमार ने सामान्य पौधा संवर्ग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर बागपत का नाम रोशन किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अव्वल आने पर बधाई देकर किसान का उत्साह बढ़ाया है।

कृष्ण कुमार पुत्र मुरारी लाल ने प्रति हेक्टेयर 1146 कुंतल गन्ना उत्पादन प्राप्त करने का कीर्तिमान कायम किया है। बागपत में औसत गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर 914 है। यानी उन्होंने 232 कुंतल ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर प्रगतिशील किसान होने का सबूत पेश किया। उन्हें गन्ना विभाग की ओर से प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार रुपये, स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। जिला गन्ना अधिकारी अमर प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण कुमार समेत प्रदेश में गन्ना उत्पादन में स्थान पाने वाले किसानों को बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाया है।