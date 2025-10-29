प्रति हेक्टेयर 1146 कुंतल गन्ना उत्पादन कर इस जिले के किसान ने बनाया रिकार्ड...मुख्यमंत्री योगी ने भी दी बधाई
Record in sugarcane production: बागपत के कृष्ण कुमार ने राज्य गन्ना प्रतियोगिता 2024-25 में 1146 कुंतल प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी और अन्य किसानों को भी प्रदेश के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। कृष्ण कुमार ने उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल की।
जागरण संवाददाता, बागपत। जिले के किसानों का कोई सानी नहीं। अब राज्य गन्ना प्रतियोगिता 2024-25 का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें फजलपुर गांव के कृष्ण कुमार ने सामान्य पौधा संवर्ग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर बागपत का नाम रोशन किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अव्वल आने पर बधाई देकर किसान का उत्साह बढ़ाया है।
कृष्ण कुमार पुत्र मुरारी लाल ने प्रति हेक्टेयर 1146 कुंतल गन्ना उत्पादन प्राप्त करने का कीर्तिमान कायम किया है। बागपत में औसत गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर 914 है। यानी उन्होंने 232 कुंतल ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर प्रगतिशील किसान होने का सबूत पेश किया। उन्हें गन्ना विभाग की ओर से प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार रुपये, स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। जिला गन्ना अधिकारी अमर प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण कुमार समेत प्रदेश में गन्ना उत्पादन में स्थान पाने वाले किसानों को बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने समस्त गन्ना किसानों से अपील की कि प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं, जिससे प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। गन्ना राज्य मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, राज्यमंत्री संजय गंगवार, अपर प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना ने भी बधाई दी है। विभिन्न श्रेणियों में कुल सात किसानों ने गन्ना उत्पादन में पहला स्थान पाया है। बताते चलें कि कृष्ण कुमार ने उन्नत बीज, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों तथा ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उच्चतम उपज पाने का कीर्तिमान बनाया है।
