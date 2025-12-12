किसान पाठशाला में खेती का पाठ पढ़ेंगे बागपत के 88 गांवों के किसान, 12 से 29 दिसंबर तक होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, बागपत। किसानों के लिए अच्छी खबर है। खेती में बदलाव लाकर कम जमीन पर कम खर्च से ज्यादा फसल उत्पादन पाने को 12 से 29 दिसंबर तक 88 गांवों में किसान पाठशाला लगेंगी। इन पाठशालाओं में किसानों को काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा।

