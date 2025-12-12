Language
    किसान पाठशाला में खेती का पाठ पढ़ेंगे बागपत के 88 गांवों के किसान, 12 से 29 दिसंबर तक होगा आयोजन

    By Zaheer Hasan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    किसान पाठशाला में बागपत के 88 गांवों के किसान खेती का पाठ पढ़ेंगे। यह आयोजन 12 से 29 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकों और जा ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बागपत। किसानों के लिए अच्छी खबर है। खेती में बदलाव लाकर कम जमीन पर कम खर्च से ज्यादा फसल उत्पादन पाने को 12 से 29 दिसंबर तक 88 गांवों में किसान पाठशाला लगेंगी। इन पाठशालाओं में किसानों को काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा।

    किसान पाठशालाओं का आयोजन दोपहर दो से पांच बजे तक होगा। इसमें किसानों को फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी मिलेगी। चना, मटर, मसूर, तिलहन, गन्ना, गेहूं एवं सहफसली खेती आधुनिक तकनीक से करने के गुर बताए जाएंगे।

    किसानों को प्राकृतिक खेती एवं हरी खाद के महत्व, खेती में ड्रोन का उपयोग, फार्मर रजिस्ट्री का महत्व एवं उपयोगिता बताई जाएगी।

    दूसरे दिन किसानों को पाठशाला में कृषि प्रसार में तकनीकी कौशल का महत्व, कृषि उत्पादन में एफपीओ की भूमिका एवं रणनीति, महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

    ग्राम लधवाड़ी, मीतली, दत्तनगर, शाहजहांपुर, आदमपुर, हलालपुर आदि में 12 दिसंबर को किसान पाठशाला लगेंगी। कृषि उप निदेशक विभाति चतुर्वेदी ने किसान पाठशालाओं में विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है।

