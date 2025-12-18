जयन्त चौधरी बोले- किसान के पास जानकारी हो तो विदेशों तक में पहुंचा सकते हैं अपनी उपज

कहा कि किसानों के लिए एफपीओ योजना बनाई है, किसान उससे जुड़ने का कार्य करें। यदि किसानों को जानकारी होगी तो वे ज्यादा से ज्यादा अपनी उपज को विदेशों तक में पहुंचा सकते हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि फसलों की लागत बढ़ती और उत्पादन घटता जा रहा है। पर्यावरण दूषित हो रहा है जिससे भूमिगत जल बर्बाद हो गया हैं। आज लोग बोतल में पानी पी रहे हैं। यूरिया का नाइट्रोजन जब आकाश में आक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह स्वयं तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस आक्साइड है जो नाइट्रस आक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि आज से 40 साल पहले कैंसर, हार्टअटैक, किडनी, घुटने आदि जानलेवा बीमारियों को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमने सब कुछ जहरीला बना दिया। अपने हाथों में से खेतों में जो जहर डाल रहे हैं, उससे सांप तक नहीं बचता, आदमी कैसे बचेगा? प्राकृतिक खेती से ही उत्पादन बढ़ेगा।

दूसरे देशों की तुलना में यहां के किसान आगे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज एआई का हस्तक्षेप खेती किसानी में भी पड़ रहा है। किसानों के लिए निशुल्क 15 घंटे का एक कोर्स बनाया है जिसमे आईटी विभाग भी शामिल है।