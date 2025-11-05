बागपत में भाकियू नेता की पत्नी को सांप ने डसा, एंटी स्नेक वेनम की ओवरडोज देने से मौत का आरोप

जागरण संवाददाता, बागपत : भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा की पत्नी को मंगलवार रात सांप ने डस लिया। उनकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि महिला की एंटी स्नेक वेनम की ओवरडोज देने से जान गई है। महिला का शव घंटों अस्पताल में रखा रहा। पंचनामा कार्रवाई करने आई पुलिस को संगठन के नेताओं ने वापस लौटा दिया।

ग्राम निबाली के मूल निवासी प्रदीप धामा बागपत में यमुना रोड पर ईदगाह के पास अपने परिवार के साथ रहते हैं। मंगलवार रात करीब 9.30 बजे उनकी पत्नी 38 वर्षीय वर्षा उर्फ सुंदर को घर पर काम करते समय सांप ने डस लिया। स्वजन वर्षा को लेकर पहले बागपत सीएचसी पहुंचे। हालत गंभीर देख चिकित्सकों के रेफर करने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदीप के चाचा एवं भाकियू के जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर का आरोप है कि वर्षा की चिकित्सकों द्वारा एंटी स्नेक वेनम की ओवर डोज देने से जान गई है। आरोप है कि सूचना देने के बाद भी अस्पताल में सीएमओ व सीएमएस नहीं पहुंचे। करीब एक बजे आई पुलिस को वापस लौटा दिया। उनकी मांग है कि मामले की जांच हो। उधर, इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. विक्रांत चौबे का कहना है कि महिला को सांप के डसा था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हुई है। ओवरडोज दवाई देने का आरोप गलत है।