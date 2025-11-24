Language
    बागपत में चढ़त से पहले दूल्हे की ट्रक से कुचलकर मौत, मच गया हाहाकार

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:15 AM (IST)

    - उल्टी करने के लिए कार से निकला था दूल्हा, हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा

    - पलक झपकते ही शादी की खुशियां गम में बदलीं, ट्रक चालक हो गया फरार

    जागरण संवाददाता, बागपत : बरात की चढ़त से पहले रविवार रात दूल्हे को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल दूल्हे को बराती और स्वजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दूल्हे की मौत से बरात व दुल्हन पक्ष में हाहाकार मच गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने ट्रक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक फरार होने में कामयाब रहा।

    बागपत के बिनौली गांव निवासी सुक्रमपाल रोधिया के 25 वर्षीय बेटे सुबोध रोधिया की शादी सरूरपुर गांव के ओमपाल की बेटी नेहा से तय हुई थी। रविवार शाम तयशुदा समय पर बरात भी सरूरपुर पहुंच गई। बराती खाना खा चुके थे। चढ़त की तैयारियां चल रही थीं। डीजे और बैंड बजने शुरू हो गए थे। इसी दौरान सुबोध अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कार में मौजूद था। एकाएक सुबोध को उल्टी आई और वह कार से निकलकर उल्टी करने लगा। इसी दौरान दिल्ली की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने सुबोध को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। दूल्हे के साथी कुछ समझ पाते तब तक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। गंभीर हालत में दूल्हे को जिला अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. विजय प्रकाश ने जांच की और दूल्हे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सुबोध के शव को कब्जे में ले लिया। देर रात तक चालक व ट्रक का पता नहीं चल पाया। हादसे की खबर से बरात व दुल्हन पक्ष में हाहाकार मच गया। पलक झपकते ही शादी की खुशियां गम में बदल गईं। बताया गया है कि सुबोध बिनौली में फिजियोथेरेपिस्ट का क्लीनिक चलाता था। स्वजन ने ही उसकी शादी तय की थी। हादसे के बाद से सभी बराती वापस गांव लौट आए। रात एक बजे तक जिला अस्पताल में दूल्हे के स्वजन मौजूद थे। बागपत कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपित ट्रक चालक को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मामले की तहरीर नहीं मिली है।