धोखे से की गई शादी का राज खुला तो पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बागपत में फेंका शव

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली की क्लब संचालिका की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर शव को कार से बागपत के ग्राम सरूरपुर कलां के जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया। दो बच्चों का पिता होने के बावजूद युवक ने धोखे से युवती से कोर्ट मैरिज की थी।

इसकी पोल खुलने पर विवाद हुआ तो आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को चकमा देकर आरोपित अदालत में पेश हो गया। पुलिस ने उसे पीसीआर (पुलिस कस्टडी रिमांड) पर लेकर पूछताछ की तथा उसकी निशानदेही पर महिला का शव बरामद किया है।

दिल्ली के यमुना विहार निवासी अहमद ने बताया कि उसकी बेटी 23 वर्षीय तैय्यबा पार्टनरशिप में मौजपुर के हुक्का बार का क्लब चलाती थी। वहां पर आने वाले फैसल चौधरी से बेटी की मुलाकात हो गई थी। कुछ दिन पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि फैसल की पहली शादी बुलंदशहर के खुर्जा की महिला से हुई है तथा दो बच्चों का पिता है।

इस बारे में पता चलने पर तैय्यबा ने फैसल से तलाक मांगा था। फैसल से दूरी बनाते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोल रही थी। गत 20 नवंबर की शाम तैय्यबा को बुलाया गया। देर रात तक वापस घर नहीं लौटी थी। फोन पर थोड़ी देर बाद में आने के लिए बोलती रही। रात दो बजे के बाद फोन बंद हो गया था।

21 नवंबर को दयालपुर थाने में बेटी के गायब होने की शिकायत की थी। आरोप है कि फैसल ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। सुनवाई की निर्धारित तिथि 26 नवंबर को अदालत में पेश हुआ था। पुलिस ने आरोपित को पीसीआर पर लेकर पूछताछ की।

आरोपित ने सिर में गोली मारकर तैय्यबा की हत्या की है। देर रात आरोपित की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने सरूरपुर गांव के जंगल से तैय्यबा का शव बरामद किया।



सिर में मारी गोली तैय्यबा के शव का दो चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इससे पहले शव का एक्स-रे कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक तैय्यबा के सिर में एक गोली मारी गई। खोपड़ी में धंसी हुई एक गोली बरामद हुई है।



पांच लाख की दे दी थी सुपारी

अहमद का आरोप है कि फैसल चौधरी ने तैय्यबा की हत्या कराने के लिए एक अपराधी को पांच लाख रुपये की सुपारी दे दी थी। एडवांस में दो लाख रुपये मध्यस्ता कराने वाले व्यक्ति को फैसल ने दे दिए थे, लेकिन अपराधी तक रकम नहीं पहुंची थी। इसको लेकर अपराधी और फैसल की बातचीत का आडियो प्रसारित हो रहा है।