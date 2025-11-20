दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बरातियों का उत्पात, यात्रियों से की अभद्रता...पुलिस ने यह कहकर किया किनारा
बागपत में बरातियों ने चढ़त के दौरान दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर डांस के बहाने उत्पात मचाया। उन्होंने यात्रियों पर फब्तियां कसीं, वाहनों के आगे खड़े होकर बाधा डाली और हाईवे पर लेटकर डांस किया। चालकों से झगड़ा भी किया। पुलिस ने मामले से अनभिज्ञता जताई है।
जागरण संवाददाता, बागपत : चढ़त में डांस के बहाने बरातियों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर उत्पात मचाया। कई वाहनों के आगे खड़े हुए और उनके चालकों से झगड़े पर उतारे हुए। उनकी यह हरकतें मोबाइल में रिकार्ड हो गई। वहीं पुलिस मामले से अनभिज्ञता जताई है।
बागपत में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से आगे एक मैरिज होम में मंगलवार बरात आई हुई थी। चढ़त के दौरान बराती डांस कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बरातियों ने डांस के बहाने हाईवे पर उत्पात मचाया। वहां से गुजरने वालों यात्रियों पर तंज कसे। वाहनों के आगे खड़े हुए। हाईवे पर लेटकर भी डांस किया। सड़क हादसा न हो जाए, इसलिए चालकों ने वाहन भी रोके। यात्रियों के आग्रह करने के बाद भी बराती अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कई वाहन चालकों से तो झगड़े पर उतारू भी हुए।
उधर, कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि रात 10 बजे के बाद हाईवे पर डीजे बंद कराया गया। बरातियों के उत्पात मचाने का मामला संज्ञान में नहीं है।
