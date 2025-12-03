GI Tag : विशिष्टता की दौड़ में छुआरे के लड्डू संग खास बालूशाही भी... स्वाद की दुनिया में होगा खास नाम

जागरण संवाददाता, बागपत। जनपद के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, इसमें बागपत के विशिष्ट उत्पादों को जीआइ टैग दिलाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।

बता दें कि वर्तमान में जनपद के तीन उत्पाद गुड़, होम फर्निशिंग और रटौल का आम पहले से जीआइ टैग प्राप्त हैं। डीएम ने रटौल आम के जीआइ टैग रिन्यूअल आवेदन को भेजे जाने के निर्देश दिए। वहीं, अब जिला प्रशासन ने बागपत की प्रसिद्ध बालूशाही और निरपुड़ा गांव के विशेष छुआरे के लड्डू को जीआइ टैग के लिए प्रस्तावित किया है। जीआइ टैग किसी भी उत्पाद की विशिष्टता, गुणवत्ता और उसके भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े विशेष गुणों की औपचारिक मान्यता होती है।