क्या आपने छुआरे के लड्डू का स्वाद चखा है! यदि नहीं, तो जान लें कि इसे मिलने जा रहा है जीआई टैग... डीएम साहिबा का है आश्वासन

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। क्या आपने छुआरे के लड्डू का स्वाद चखा है। यदि नहीं तो जान लें कि निरपुड़ा गांव में खासतौर पर बनने वाले छुआरे के लड्डू को जीआई टैग मिल सकता है। दरअसल, ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए बर्तन बैंक का बुधवार को डीएम ने उद्घाटन किया। कहा कि इस तरह सामाजिक एकता बढ़ेगी और गांव आत्मनिर्भर बनेगा। इससे निर्धन परिवारों को लाभ मिल सकेगा। वहीं, निरपुड़ा के लडडू का स्वाद चखकर उसे जीआई टैग दिलवाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कराने का भरोसा दिया।

निरपुड़ा ग्राम पंचायत द्वारा बर्तन बैंक का शुभारंभ कर उसमें करीब डेढ़ लाख रुपये की लागत से बर्तन खरीद कर रखे गए हैं। बर्तन बैंक का बुधवार को डीएम अस्मिता लाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है। इससे निर्धन लोगों को विवाह शादियों जैसे कार्यक्रमों में सस्ते किराए पर बर्तन उपलब्ध हो सकेंगे। यही नहीं यदि किसी व्यक्ति की स्थिति अधिक कमजोर है तो उसे बिना किसी किराए के ये बर्तन दिए जा सकेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा और गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।

कहा कि ग्राम प्रधान प्रताप सिंह द्वारा यह अच्छी पहल की गई है। जो व्यक्ति बर्तन लेकर जाए उन्हें अच्छी तरह साफ सफाई कर वापस करें ताकि स्वच्छता बनी रहे। वहीं, डीएम ने निरपुड़ा में रामकुमार परिवार द्वारा तैयार किए जा रहे छुआरे के लड्डू का स्वाद भी चखा। लड्डू की गुणवत्ता की जानकारी कर कहा कि इसको जीआई टैग दिलवाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा ताकि यह देश ही नहीं विदेश तक में अपनी पहचान बना सके।