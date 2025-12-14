घोड़ा-तांगा का काटा 50 हजार का चालान, यह सामान भी किया जब्त

जागरण संवाददाता, बागपत। नगर पालिका पालिका बागपत के ईओ केके भड़ाना ने बताया कि नपा की टीम ने सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संदीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में पालिका के प्रवर्तन दल के साथ प्रतिबंधित पॉलीथिन, थर्माकोल के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

दिल्ली-सहारनपुर रोड पर बागपत शहर में घोड़ा-बुग्गी पर प्रतिबंधित थर्माकोल प्लास्टिक सामग्री मिली। पुलिस मौके पर बुलाई, जिसमें 15 बाक्स प्रतिबंधित थर्माकोल प्लेट, तीन बोरी प्रतिबंधित पालीथिन तथा दो बाक्स प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास मिले, जिन्हें जब्त कर घोड़ा-बुग्गी वाले पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ईओ का कहना है कि प्रतिबंधित थर्माकोल प्लास्टिक को लेकर नपा का अभियान जारी रहेगा।