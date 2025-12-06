Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शामली के गैंग्सटर को पांच साल का कारावास, विभिन्न धाराओं के मुकदमे हैं दर्ज 

    By Kapil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    बागपत में, गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने शामली के अपराधी अंशु उर्फ अजय को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। छपरौली पुलिस ने 2020 में उसके और उसके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बागपत। गैंग्सटर एक्ट के मामले में अदालत ने शामली के एक अपराधी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल सिंह के मुताबिक छपरौली थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में आरोपित अंशु उर्फ अजय निवासी ग्राम सोंटा, थाना बाबरी (शामली) व उसके साथियों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित अंशु उर्फ अजय की पत्रावली अदालत में विचाराधीन थी। शुक्रवार को अदालत ने दोषी मानते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।