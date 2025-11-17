फेसबुक पर दोस्ती, बाइबिल सुनाकर मतांतरण के लिए दे रहे प्रेरणा...यूं हुआ राजफाश, दंपती व महिला गिरफ्तार
खिंदौड़ा गांव में फेसबुक से दोस्ती कर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य ने दंपती समेत तीन पर मुकदमा दर्ज कराया, आरोप है कि वे लोगों को एक-एक लाख रुपये देकर मतांतरण करा रहे थे। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वे बाइबल सुनाकर मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, बागपत। फेसबुक पर दोस्ती कर मतांतरण कराने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पति–पत्नी समेत तीन आरोपितों पर विश्व हिंदू परिषद के जिला विशेष संपर्क प्रमुख ने मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप है एक-एक लाख रुपये का प्रलोभन देकर मतांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने दंपती व एक महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जमशेदपुर (झारखंड) के पति–पत्नी रोहित व पूजा, मेरठ की ज्योति के साथ सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के गांव खिंदौड़ा में अर्जुन के मकान में लोगों को एकत्रित कर बाइबिल सुनाकर मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे।
पूजा व रोहित ने गांव की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती की थी। उसी के माध्यम से दंपती गांव पहुंचा था और ग्रामीणों को एकत्रित किया गया था। सभा में दिल्ली से भी लोग पहुंचे थे। रोहित लोगों को संबोधित कर रहा था और बाइबिल के बारे में बता रहा था। तीनों मतांतरण करने के लिए लोगों पर दबाव बना रहे थे।
आरोपित प्रलोभन भी दे रहे थे। सभा में मौजूद विश्व हिंदू परिषद के जिला विशेष संपर्क प्रमुख विनोद खिंदौड़ा ने मतांतरण का विरोध किया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को पकड़ा। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि विनोद खिंदौड़ा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके माध्यम से दंपती गांव आया था।
