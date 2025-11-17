फेसबुक पर दोस्ती, बाइबिल सुनाकर मतांतरण के लिए दे रहे प्रेरणा...यूं हुआ राजफाश, दंपती व महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बागपत। फेसबुक पर दोस्ती कर मतांतरण कराने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पति–पत्नी समेत तीन आरोपितों पर विश्व हिंदू परिषद के जिला विशेष संपर्क प्रमुख ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है एक-एक लाख रुपये का प्रलोभन देकर मतांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने दंपती व एक महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जमशेदपुर (झारखंड) के पति–पत्नी रोहित व पूजा, मेरठ की ज्योति के साथ सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के गांव खिंदौड़ा में अर्जुन के मकान में लोगों को एकत्रित कर बाइबिल सुनाकर मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे।

पूजा व रोहित ने गांव की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती की थी। उसी के माध्यम से दंपती गांव पहुंचा था और ग्रामीणों को एकत्रित किया गया था। सभा में दिल्ली से भी लोग पहुंचे थे। रोहित लोगों को संबोधित कर रहा था और बाइबिल के बारे में बता रहा था। तीनों मतांतरण करने के लिए लोगों पर दबाव बना रहे थे।