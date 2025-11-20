Language
    चार पौधे नष्ट होने पर किसान ने 14 लगाए, देखभाल का लिया संकल्प...यह था मामला

    By Veerpal Pal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    एक किसान के चार पौधे नष्ट हो गए, जिसके बाद उसने 14 नए पौधे लगाने का संकल्प लिया। किसान ने पौधों की देखभाल करने का भी वादा किया ताकि वे स्वस्थ रहें और बढ़ सकें। 

    गांगनौली गांव के पास सड़क किनारे पौधारोपण करता किसान। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। वन विभाग द्वारा गांगनौली गांव के पास वर्ष 2024–25 में लगवाए गए चार पेड़ नष्ट क्या हुए विभाग को 14 मिल गए। इतना ही नहीं, किसान ने पेड़ों की देखरेख का जिम्मा भी उठा लिया।

    हुआ यूं कि गांगनौली गांव के पास किसान अमित के खेत के सामने वन विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में लगवाए गए पौधों में से चार पौधे नष्ट कर दिए गए। मामले की शिकायत किसी ग्रामीण ने फोन पर वन क्षेत्राधिकारी बड़ौत को दे दी। वन क्षेत्राधिकारी बड़ौत सुनेंद्र कुमार ने मौके पर जांच के लिए टीम भेजी। गुरुवार को वन दरोगा विनोद कुमार, संजीव कुमार, वन रक्षक सुशील कुमार मौके पर पहुंचे और किसान अमित से पेड़ नष्ट होने के बारे में पड़ताल की।

    किसान से पेड़ नष्ट करने से साफ इन्कार किया व कहा कि वह तो खुद प्रकृति प्रेमी है। वह पेड़-पौधे नष्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने वन विभाग की टीम की मौजूदगी में चार पौधों के बदले प्राइवेट नर्सरी से खुद खरीदकर 14 पौधे चक्रेसिया, कनक चप्पा, पीपल, पपड़ी आदि के लगवाए। इतना ही नहीं, किसान ने लगाए गए पौधों की जिम्मेदारी खुद उठाने का संकल्प लिया। वन क्षेत्राधिकारी बड़ौत सुनेंद्र कुमार ने बताया कि खेत के सामने लगे पेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी निभाना यह किसान द्वारा यह एक अच्छी पहल है।