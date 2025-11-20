चार पौधे नष्ट होने पर किसान ने 14 लगाए, देखभाल का लिया संकल्प...यह था मामला

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। वन विभाग द्वारा गांगनौली गांव के पास वर्ष 2024–25 में लगवाए गए चार पेड़ नष्ट क्या हुए विभाग को 14 मिल गए। इतना ही नहीं, किसान ने पेड़ों की देखरेख का जिम्मा भी उठा लिया।

हुआ यूं कि गांगनौली गांव के पास किसान अमित के खेत के सामने वन विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में लगवाए गए पौधों में से चार पौधे नष्ट कर दिए गए। मामले की शिकायत किसी ग्रामीण ने फोन पर वन क्षेत्राधिकारी बड़ौत को दे दी। वन क्षेत्राधिकारी बड़ौत सुनेंद्र कुमार ने मौके पर जांच के लिए टीम भेजी। गुरुवार को वन दरोगा विनोद कुमार, संजीव कुमार, वन रक्षक सुशील कुमार मौके पर पहुंचे और किसान अमित से पेड़ नष्ट होने के बारे में पड़ताल की।