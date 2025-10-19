यूपी के इस जिले में मोबाइल से दी गई मर्डर की सूचना, लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई पुलिस

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। दाहा के गांव बोपुरा में हत्या की सूचना पर दौड़ी पुलिस घरों की कुंडी खटखटाती रही। बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि घर में रखे मां के मोबाइल को उठाकर एक बच्चे ने मर्डर होने की झूठी काल कर दी थी। बोपुरा गांव से डायल 112 पुलिस पर काल की गई कि उनके यहां मर्डर हो गया है।

डायल 112 दोघट थाना पुलिस को इसकी सूचना देकर खुद मौके पर पहुंच गई। गांव के बाहर जाकर मोबाइल पर काल की तो फोन स्विच आफ मिला। दोघट थाना पुलिस काल डिटेल निकालकर जब गांव के अंदर पहुंची तो पुलिस ने ग्रामीणों से जानकारी कराई तथा उस घर में पहुंची जहां से काल की गई थी। घर में महिलाओं से इस संबंध में पूछा कि मर्डर की सूचना किसने दी थी तो महिलाएं एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। महिलाएं उल्टा पुलिस से ही पूछ बैठी कि किसका मर्डर हुआ है और किसने सूचना दी है।