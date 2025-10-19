Language
    यूपी के इस जिले में मोबाइल से दी गई मर्डर की सूचना, लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई पुलिस

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत के बोपुरा गांव में एक बच्चे ने मां के फोन से मर्डर की झूठी सूचना दी, जिससे पुलिस हरकत में आ गई। डायल 112 पर कॉल के बाद पुलिस गांव पहुंची और जांच शुरू की। बाद में पता चला कि बच्चे ने गलती से कॉल कर दी थी। पुलिस ने बताया कि बच्चे ने शरारत में झूठी सूचना दी थी।

    Hero Image

    दाहा के बोपुरा में हत्या की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस पूछताछ करती हुई। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। दाहा के गांव बोपुरा में हत्या की सूचना पर दौड़ी पुलिस घरों की कुंडी खटखटाती रही। बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि घर में रखे मां के मोबाइल को उठाकर एक बच्चे ने मर्डर होने की झूठी काल कर दी थी। बोपुरा गांव से डायल 112 पुलिस पर काल की गई कि उनके यहां मर्डर हो गया है।

    डायल 112 दोघट थाना पुलिस को इसकी सूचना देकर खुद मौके पर पहुंच गई। गांव के बाहर जाकर मोबाइल पर काल की तो फोन स्विच आफ मिला। दोघट थाना पुलिस काल डिटेल निकालकर जब गांव के अंदर पहुंची तो पुलिस ने ग्रामीणों से जानकारी कराई तथा उस घर में पहुंची जहां से काल की गई थी। घर में महिलाओं से इस संबंध में पूछा कि मर्डर की सूचना किसने दी थी तो महिलाएं एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। महिलाएं उल्टा पुलिस से ही पूछ बैठी कि किसका मर्डर हुआ है और किसने सूचना दी है।

    पुलिस ने उनसे मोबाइल मांगा तो मोबाइल स्विच आफ कर कहीं छिपा दिया गया था। बाद में जानकारी करने पर पुलिस को पता चला कि छोटे बच्चे ने अपनी मां का मोबाइल उठाकर डायल 112 पर काल कर दी थी यहां मर्डर हो गया है। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई। थानाध्यक्ष दोघट सूर्यदीप सिंह ने बताया कि घर में रखे अपनी मां के मोबाइल से काल कर एक बच्चे द्वारा झूठी सूचना दी गई थी।