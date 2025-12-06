Language
    असुविधा के लिए खेद है!... आप खुशी-खुशी बिटिया की शादी करिए, दरअसल, गलत थी बाल विवाह की सूचना

    By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    बड़ी बहन के हाथों में रची थी मेहंदी। घर में बज रहा था मधुर संगीत और हलवाई जुटे थे लजीज व्यंजन बनाने में, लेकिन शादी रुकवाने पहुंच गई चाइल्ड हेल्पलाइन ...और पढ़ें

    बाल विवाह की सूचना गलत निकलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम बैरंग लौटी।(प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददााता, बागपत। बड़ी बहन के हाथों में रची थी मेहंदी। घर में बज रहा था मधुर संगीत और हलवाई जुटे थे लजीज व्यंजन बनाने में, लेकिन शादी रुकवाने पहुंच गई चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम। मगर जब बाल विवाह की गलत सूचना मिलने की हकीकत सामने आई तो टीम के सदस्य न केवल हैरान रह गए बल्कि शर्मिंदा भी हुए।

    महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन पर किसी युवक से गुरुवार को सूचना मिली कि थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र गांव में 15 वर्षीय लड़की की शुक्रवार को बरात आएगी। सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन टीम पुलिस के साथ गांव में पहुंचने पर लोग हैरान रह गए कि आनी तो बरात थी, लेकिन पुलिस कैसे आई? टीम के सदस्यों को पता चला कि जिसकी बरात आने वाली है वह बालिग है। जिसके बाल विवाह की सूचना मिली थी, उसके बजाय उसकी बड़ी बहन की शादी है।

    यह हकीकत जानकर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के सदस्य न केवल हैरान रह गए, बल्कि झेंप गए। टीम के सदस्य ने युवती के स्वजन से कहा कि असुविधा के लिए खेद है...हमारी मजबूरी थी कि जब बाल विवाह की सूचना मिली तो हमें आना पड़ा। आप खुशी-खुशी से बड़ी बिटिया की शादी करिए, लेकिन छोटी बिटिया की शादी तब तक मत करना, जब तक वह 18 साल की नहीं होती। घर में मेहमान आए थे और टेंट लगा था तथा मधुर संगीत चल रहा था। बरातियों और घरातियों की दावत के लिए हलवाई लजीज व्यंजन बनाने में जुटे थे। चाइल्ड हेल्पलाइन की कोआर्डिनेटर वंदना गुप्ता ने कहा कि शिकायत आने पर हमें वहां जाना पड़ा लेकिन उस परिवार में शादी छोटी बहन की नहीं बल्कि बड़ी बालिग बहन की जा रही थी। शिकायत झूठी निकली है।