असुविधा के लिए खेद है!... आप खुशी-खुशी बिटिया की शादी करिए, दरअसल, गलत थी बाल विवाह की सूचना

जागरण संवाददााता, बागपत। बड़ी बहन के हाथों में रची थी मेहंदी। घर में बज रहा था मधुर संगीत और हलवाई जुटे थे लजीज व्यंजन बनाने में, लेकिन शादी रुकवाने पहुंच गई चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम। मगर जब बाल विवाह की गलत सूचना मिलने की हकीकत सामने आई तो टीम के सदस्य न केवल हैरान रह गए बल्कि शर्मिंदा भी हुए।

महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन पर किसी युवक से गुरुवार को सूचना मिली कि थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र गांव में 15 वर्षीय लड़की की शुक्रवार को बरात आएगी। सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन टीम पुलिस के साथ गांव में पहुंचने पर लोग हैरान रह गए कि आनी तो बरात थी, लेकिन पुलिस कैसे आई? टीम के सदस्यों को पता चला कि जिसकी बरात आने वाली है वह बालिग है। जिसके बाल विवाह की सूचना मिली थी, उसके बजाय उसकी बड़ी बहन की शादी है।