फर्जी साइन व नकली मुहर से बांट दिया भैंस पर असली लोन...अब राज खुला तो खंगाली जा रही फाइलें

जागरण संवाददाता, बागपत। सरूरपुरकलां के पशु अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक के फर्जी हस्ताक्षर तथा फर्जी मुहर से भैंसों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाकर बैंक से लाखों रुपये का भैंस लोन वितरण का मामला तूल पकड़ गया। डीडीओ राहुल वर्मा, सीवीओ डा. अरविंद कुमार तथा एलडीएम अभय कुमार ने बैंक में 12 फाइलों को खंगाला। प्रबंधक व पशु चिकित्सक से अपना पक्ष देने के लिए कहा है।

पशु चिकित्सक की फर्जी मुहर तथा फर्जी हस्ताक्षर वाली 12 फाइलें बैंक में लोन के लिए जमा कराई गई थी। इनमें सात फाइलों को मंजूर कर भैंस लोन बंट गया। मामला सुर्खियों में आने पर पांच फाइलों को रोक दिया था। दैनिक जागरण के 10 नवंबर के अंक में पशु चिकित्सक की फर्जी मुहर से बंट गया लाखों का भैंस लोन शीर्षक से प्रकाशित खबर को सचिव मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया।