500 का नकली नोट देकर खरीदी मूंगफली, दुकानदार को शक हुआ तो युवक भाग निकला... अफरातफरी में छोड़ गया अपनी बाइक

जागरण संवाददाता, बागपत। 500 रुपये का नकली नोट देकर मूंगफली खरीदने की पोल खुलने पर आरोपित युवक बाइक को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसकी बाइक को कब्जे में लिया।

ग्राम अमरपुर गढ़ी निवासी राजू बागपत में चमरावल रोड पर मूंगफली बेचता है। आरोप है कि मंगलवार को एक युवक ने 500 रुपये के नोटों की गड्डी से एक नोट देकर 60 रुपये की मूंगफली खरीदी। 400 रुपये वापस दिए गए, तभी नोट नकली होने का शक होने पर युवक को बदलने के लिए बोला गया तो आरोपित भागने लगा। बाइक पकड़कर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन काफी दूर तक उसे खींच ले गया। शोर शराबा होने पर लोगों की भीड़ एकत्र हुई तो युवक अपनी बाइक छोड़कर भाग गया।