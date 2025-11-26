Language
    500 का नकली नोट देकर खरीदी मूंगफली, दुकानदार को शक हुआ तो युवक भाग निकला... अफरातफरी में छोड़ गया अपनी बाइक

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    बागपत में एक मूंगफली विक्रेता को 500 रुपये का नकली नोट देकर ठगने का प्रयास किया गया। विक्रेता द्वारा नोट बदलने को कहने पर आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।

    500 रुपये का नकली नोट देकर मूंगफली खरीदने की पोल खुलने पर आरोपित युवक बाइक को छोड़कर भाग गया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। 500 रुपये का नकली नोट देकर मूंगफली खरीदने की पोल खुलने पर आरोपित युवक बाइक को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसकी बाइक को कब्जे में लिया।

    ग्राम अमरपुर गढ़ी निवासी राजू बागपत में चमरावल रोड पर मूंगफली बेचता है। आरोप है कि मंगलवार को एक युवक ने 500 रुपये के नोटों की गड्डी से एक नोट देकर 60 रुपये की मूंगफली खरीदी। 400 रुपये वापस दिए गए, तभी नोट नकली होने का शक होने पर युवक को बदलने के लिए बोला गया तो आरोपित भागने लगा। बाइक पकड़कर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन काफी दूर तक उसे खींच ले गया। शोर शराबा होने पर लोगों की भीड़ एकत्र हुई तो युवक अपनी बाइक छोड़कर भाग गया।

    आरोपित युवक को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने उसकी बाइक को कब्जे में लिया। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि बाइक के नंबर के आधार पर आरोपित युवक का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।