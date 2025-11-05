Language
    कुख्यात ने मांगी स्कूल डायरेक्टर से रंगदारी... कहा- 'तुझे मारकर तेरे बेटे से वसूल लूंगा रकम'

    By Veerpal Pal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    सीबीएसएम पब्लिक स्कूल भड़ल के डायरेक्टर से कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका ने फोन पर रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने दोघट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञानेंद्र ढाका ने डायरेक्टर से 10-20 लाख रुपये की मांग की और न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सीबीएसएम पब्लिक स्कूल भड़ल के डायरेक्टर से बदमाश ने फोन कर रंगदारी मांगी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। सीबीएसएम पब्लिक स्कूल भड़ल के डायरेक्टर से कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका ने फोन कर रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने दोघट थाने में तहरीर दी है। ज्ञानेंद्र ढाका ललितपुर जेल में बंद है। रंगदारी मांगे जाने के बाद से डायरेक्टर का परिवार दहशत में है।

    स्कूल निदेशक कृष्णपाल राणा ने तहरीर देकर बताया कि मंगलवार को उसके फोन पर 12 बजकर 41 मिनट पर चांदीनगर क्षेत्र के ढिकौली गांव निवासी ज्ञानेंद्र ढाका का फोन आया। फोन पर उससे रकम मांगी गई। रकम न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। बातचीत में ज्ञानेंद्र ढाका कृष्णपाल को कह रहा है कि 15 हजार भेजकर खरीद लिया क्या, 10-20 लाख रुपये दे देगा तो क्या हो जाएगा।

    फिर आपस में थोड़ी बहस होकर कृष्णपाल को जान से मारने की धमकी दी गई। यहां तक कहा कि 'तुझे मारकर तेरे बेटे से रकम वसूल लूंगा, जहां रिपोर्ट करनी है कर लो अपने दिन गिन लो'। इस संबंध में दोघट थानाध्यक्ष सूर्यदीप सिंह ने बताया कि मामले की तहरीर आई है। जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।