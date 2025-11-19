एक्सप्रेस-वे पर हादसा : ट्रक से टकराई कार, दो की मौत...चार घायल

संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा (बागपत): ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर बड़ागांव के पास हादसे में गौतमबुद्धनगर से शादी से वापस लौट रहे स्कार्पियो सवार बली के युवक व महिला की मौत हो गई, जबकि सर्वोदय ग्रुप के डायरेक्टर समेत चार लोग घायल हुए। घायल मां बेटी की हालत चिंताजनक बनी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं।

बली गांव के पूर्व प्रधान व सर्वोदय ग्रुप के डायरेक्टर मा. तेजपाल पुत्र खचेडू मंगलवार को गौतमबुद्धनगर के छेज्जा गांव में रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उसके साथ कुंटुब से ही राजू उर्फ राजकुमार दूधिया, राजू की पत्नी सुमन, हरीश की पत्नी मीनू और दो साल की बेटी गुड़िया गईं थीं। कार को राजू के साथ दूध का काम करने वाला निशांत उर्फ नीशू पुत्र सतबीर चला रहा था।

रात में सभी स्कोर्पियों से घर लौट रहे थे। निशांत कार चला रहा था व मा. तेजपाल पास में थे, जबकि दोनों महिला, बच्ची पीछे व राजू सबसे पीछे सीट पर बैठे थे। रात में करीब 11 बजे तेज दौड़की स्कार्पियो कार बड़ागांव के पास एक्सप्रेस-वे की बीच लेन में खड़े ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में निशांत, पीछे बैठी महिला सुमन की मौके पर मौत हो गई। जबकि तेजपाल, राजू, मीनू और गुड़िया घायल हुए। पुलिस ने घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। मीनू व गुड़िया को गंभीर हालत में हायर सेंटर किया। रात में ही पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे। दोनों की मौत से गांव में मातम है।

कई शादियों में होना था शामिल

स्वजन ने बताया कि छेज्जा में राजू के मामा के परिवार में शादी थी। शादी के गए लोगों को कई चार पांच शादी समारोह में शामिल होना था। संभवत: इस कारण की निशांत से कार को दौड़ाया हुआ था। पर क्या पता था कि शादी से लौटते हुए दुर्घटना में मौत हो जाएगी। निशांत को राजू के कहने पर कार चलाकर ले गया था। निशांत के पिता की पिछले साल बीमारी से मौत हो चुकी है। निशांत की एक साल पहले शादी हुई थी। दो भाइयों में निशांत बड़ा था।