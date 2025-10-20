दीपावली पर घर लौट रहे दो कामगार की हादसे में मौत, पानीपत की प्राववेट फैक्ट्री में काम करते थे दोनों युवक

जागरण संवाददाता, बागपत। दीपावली पर पानीपत से घर लौट रहे मथुरा के मिनी ट्रक सवार 12 में से दो कामगार की बड़ागांव के पास एक्सप्रेस-वे हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने घायल जिला अस्पताल भर्ती कराए। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन दोनों के शव ले गए।

मथुरा जिले के नंगला बैर गांव निवासी 23 वर्षीय कृष्णा पुत्र आेमकार अपने छोटे भाई लाइक के साथ पानीपत की एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। शनिवार रात में कृष्णा अपने भाई व पड़ोसी गांव जटोई निवासी जयपाल व कई अन्य के साथ पानीपत से मिनी ट्रक में सवार होकर मथुरा के लिए निकले थे।

मिनी ट्रक में करीब 15 लोग सवार थे। अलसुबह करीब सवा चार बजे मिनी ट्रक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर बड़ागांव से आगे निकलते ही दौड़ते अज्ञात वाहन से टकराया। दुर्घटना में चालक के पास बैठे कृष्णा की मौके पर मौत हो गई। जबकि अन्य सवारों को चोट लगी।

गंभीर हालत में पुलिस ने सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल तो शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला अस्पताल से कई इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया। मेरठ मेडिकल के इलाज के दौरान जटोई निवासी जयपाल ने भी दम तोड़ दिया। स्वजन पोस्टमार्टम के बाद जयपाल का शव साथ ले गए।