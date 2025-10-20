Language
    दीपावली पर घर लौट रहे दो कामगार की हादसे में मौत, पानीपत की प्राववेट फैक्ट्री में काम करते थे दोनों युवक

    By Gaurav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:50 AM (IST)

    दीपावली पर घर लौट रहे दो कामगारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार के कारण हुए इस हादसे से गांव में शोक की लहर है। पीड़ित परिवारों का रो-रो कर बुरा हाल है और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बागपत।  दीपावली पर पानीपत से घर लौट रहे मथुरा के मिनी ट्रक सवार 12 में से दो कामगार की बड़ागांव के पास एक्सप्रेस-वे हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने घायल जिला अस्पताल भर्ती कराए। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन दोनों के शव ले गए।

    मथुरा जिले के नंगला बैर गांव निवासी 23 वर्षीय कृष्णा पुत्र आेमकार अपने छोटे भाई लाइक के साथ पानीपत की एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। शनिवार रात में कृष्णा अपने भाई व पड़ोसी गांव जटोई निवासी जयपाल व कई अन्य के साथ पानीपत से मिनी ट्रक में सवार होकर मथुरा के लिए निकले थे।

    मिनी ट्रक में करीब 15 लोग सवार थे। अलसुबह करीब सवा चार बजे मिनी ट्रक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर बड़ागांव से आगे निकलते ही दौड़ते अज्ञात वाहन से टकराया। दुर्घटना में चालक के पास बैठे कृष्णा की मौके पर मौत हो गई। जबकि अन्य सवारों को चोट लगी।

    गंभीर हालत में पुलिस ने सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल तो शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला अस्पताल से कई इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया। मेरठ मेडिकल के इलाज के दौरान जटोई निवासी जयपाल ने भी दम तोड़ दिया। स्वजन पोस्टमार्टम के बाद जयपाल का शव साथ ले गए।

    मृतक कृष्णा के भाई राजेश ने बताया कि कृष्णा अविवाहित था। वह अन्य साथियों के साथ पर्व के लिए घर लौट रहा था। पर क्या पता था कि दीपावली की खुशियां मातम में बदल जाएगी।

    वहीं घटना में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। घायलों के नाम पते नहीं मिल सके। सभी लोग मथुरा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।