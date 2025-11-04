गूगल आइडी पर अश्लील वीडियो का झांसा देकर छात्र को किया डिजिटल अरेस्ट, 1.28 लाख ठगे...और फिर हुआ यह सब
चांदीनगर के रटौल में एक छात्र को साइबर ठगों ने सीबीआइ अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया और 1.28 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने अश्लील वीडियो का हवाला देकर छात्र को डराया और पैसे ट्रांसफर करने को कहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। रटौल निवासी एमए के छात्र को डिजिटल अरेस्ट कर 1.28 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित के पिता ने पुलिस के साथ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
रटौल निवासी हर्षवर्धन पुत्र अशोक कुमार के वाट्सएप पर अज्ञात नंबर से महिला की काल आई। उसने खुद को सीबीआइ से बताकर गूगल आइडी पर अश्लील वीडियो चलने की बात की। कुछ देर बाद वर्दी पहने हुए व्यक्ति की फोटो व किसी व्यक्ति को पुलिसकर्मियों के लाठी से पिटाई करते हुए एक वीडियो भेजी। कालर ने उसे एकांत में जाकर बात करने के लिए बोला। हर्षवर्धन पड़ोस में अपने चाचा के पास बैठा हुआ था। तभी वह मकान की छत पर जाकर बात करने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसे वहीं रोके रखा और कहा कि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है।
यदि इससे बचना है तो उसे दिए गए नंबर पर 25,000 रुपये ट्रांसफर करने होंगे, वरना कार्रवाई की जाएगी। इससे छात्र डर गया। उसने तुरंत बताई गई रकम ट्रांसफर कर दी। साइबर ठगों ने उसे धमका कर 13 बार में 1.28 रुपये की ठगी कर ली और रकम मांगने पर छात्र ने अपने चाचा से रुपये मांगे। चाचा के पूछने पर छात्र ने मामले की जानकारी दी। खेकड़ा कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
