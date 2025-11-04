गूगल आइडी पर अश्लील वीडियो का झांसा देकर छात्र को किया डिजिटल अरेस्ट, 1.28 लाख ठगे...और फिर हुआ यह सब

संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। रटौल निवासी एमए के छात्र को डिजिटल अरेस्ट कर 1.28 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित के पिता ने पुलिस के साथ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

रटौल निवासी हर्षवर्धन पुत्र अशोक कुमार के वाट्सएप पर अज्ञात नंबर से महिला की काल आई। उसने खुद को सीबीआइ से बताकर गूगल आइडी पर अश्लील वीडियो चलने की बात की। कुछ देर बाद वर्दी पहने हुए व्यक्ति की फोटो व किसी व्यक्ति को पुलिसकर्मियों के लाठी से पिटाई करते हुए एक वीडियो भेजी। कालर ने उसे एकांत में जाकर बात करने के लिए बोला। हर्षवर्धन पड़ोस में अपने चाचा के पास बैठा हुआ था। तभी वह मकान की छत पर जाकर बात करने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसे वहीं रोके रखा और कहा कि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है।