'दिल्ली-सहारनपुर रेल लाइन का होगा दोहरीकरण' रेल मंत्री ने की अलावलपुर ईदरीशपुर और गोठरा हॉल्ट को क्रॉसिंग स्टेशन बनाने की घोषणा

जागरण संवाददाता, बड़ौत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बागपत के लोगों को तीन बड़ी सौगात दी। उन्होंने दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग की दोहरीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि तीन साल में दिल्ली से शामली तक दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने अलावलपुर ईदरीशपुर और गोठरा हाल्ट को क्रासिंग स्टेशन बनाने की घोषणा भी की। कहा कि आने वाले समय में दिल्ली-सहारनपुर को नंबर एक का रेल मार्ग बनाकर नमो भारत रैपिड रेल भी चलाई जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेल मंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद सांसद डा. राजकुमार सांगवान, पूर्व सांसद डा. सत्यपाल सिंह और राज्यमंत्री केपी मलिक के साथ बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

क्या बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

बड़ौत रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग के दोहरीकरण के बाद स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ट्रेनों की गति और सुविधाओं में बड़ी बढ़ोतरी की जा रही है। शामली स्टेशन को 25 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन बनाकर अपग्रेड किया गया। दिल्ली-शामली सेक्शन की गति बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 हजार 200 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाई गई हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के रेल नेटवर्क के बराबर है। उत्तर प्रदेश को रेलवे से रिकार्ड बजट मिला है। 2014 से पहले प्रदेश का रेलवे बजट एक हजार करोड़ रुपये का था, जिसे मोदी सरकार में बढ़ाकर लगभग 20,000 करोड़ किया गया है। 11 साल में प्रदेश में 5,272 किलोमीटर नया ट्रैक बना है, जो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। उन्होंने रेलवे लाइन का विद्युतीकरण और 1,660 फ्लाईओवर और ब्रिज बनाने की भी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश- चौधरी केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दो नई ट्रेनों के मिलने से बागपत के लोगों का सफर आसान होगा। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने कहा कि रेलमंत्री ने लंबे अर्से से चले आ रहे बागपत के लोगों के सपने को पूरा किया है। उन्होंने रेलमंत्री का आभार प्रकट किया है। पूर्व सांसद डा. सत्यपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग के दोहरीकरण से बड़ा फायदा होगा।