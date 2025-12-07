सामाजिक सौहार्द में आग लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें: मौलाना राशिद

जागरण संवाददाता, बागपत। रठौड़ा गांव स्थित जामिया इशातुल इस्लाम मदरसे में वार्षिक कोमी एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें आसपास एवं दूर दराज से आये मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि भाईचारा ही राष्ट्र की एकता व अखंडता को मजबूत कर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को छपरौली ब्लॉक के रठौंडा गांव स्थित जामिया इशातुल इस्लाम मदरसे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांति एवं कौमी एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। देवबंद दारुल उलूम के मुफ्ती मुजम्मिल ने कहा कि भारत देश एक ऐसा देश है, जिसमें अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। देश को आजाद कराने में सभी धर्म के लोगों की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि सच्चा हिंदू और मुस्लिम वही है, जो अपने वतन से प्यार करता है।

रठौड़ा जामिया इशातुल इस्लाम मदरसे के मौलाना राशिद कासिम ने कहा कि हम सब एक मुल्क में रहने वाले हैं, हमारे मजहब जरूर अलग-अलग है। लेकिन हम सब एक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बुढाना के मौलाना आलिम मुजफ्फरनगर से आए मौलाना जुबेर व मुस्तफाबाद के मुफ्ति अब्दुल्लर ने कहा कि एकजुटता भारत विश्व गुरु बनेगा।

देश को तोड़ने वाली ताकतों के नाकाम मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना ही मकसद है। तावली के मौलाना नबाब मौलाना जुबेर रहमानी आदि धर्म गुरुओं ने कहा कि सांप्रदायिकता से दूर रहकर देश की एकता को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर भाईचारे के साथ कार्य करें।

देश के सामाजिक सौहार्द में आग लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें। शांति और कौमी एकता के कार्यक्रम गांव होने चाहिए ताकि प्यार मोहब्बत परवान चढ़े और आपसी नफरत खत्म हो अन्य मौलानाओं ने कहा कि समाज गुनाह और बदअखलाक होकर धर्म के रास्ते से भटक रहा है। भाईचारे के साथ देश की तरक्की के लिए कानून और संविधान का सम्मान करने की अपील की।