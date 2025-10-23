पटाखे फोड़ने को लेकर दो संप्रदायों में विवाद, 25 लोगों ने घर में घुसकर पीटा, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बागपत। पटाखे छुड़ाने का विवाद इतना बढ़ा कि दो संप्रदाय के लोगों के बीच बवाल हो गया। मुस्लिम समुदाय के 25 से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष से छह और दूसरे पक्ष से चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने 16 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

गांव बदरखा में झगड़े की शुरुआत बुधवार की देर शाम उस समय हुई जब प्रमेंद्र की बेटी बुलबुल और आयुषी अपने घर के बाहर चबूतरे पर पटाखे छुड़ा रही थी। एक पटाखा घर के सामने मेहरद्दीन के घर में चला गया, जिसके बाद प्रमेंद्र और मेहरद्दीन के बीच झगड़ा हो गया और दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों ने दोनों के बीच समझौता करा दिया।

घर में घुसकर किया हमला उधर, रात 11 बजे मेहरद्दीन ने अपने स्वजन और 25 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर प्रमेंद्र के घर लाठी-डंडों के साथ हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष से प्रमेंद्र व उसकी पत्नी अनीता, भाई होमगार्ड अरविंद, भाभी रवीता, पिता करण सिंह, माता जगवती छह घायल हो गई। जबकि मेहरद्दीन, उसका बेटा वसीम व यामीन, पौत्र शादीन और शबनम घायल हो गए।