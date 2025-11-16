मेहंदी रची, ढोलक बजी...और फिर सजना से पहले आ गई पुलिस, यह था मामला

जागरण संवाददाता, बागपत। शादी की तैयारी अंतिम चरण में थी। हल्दी व मेहंदी की रस्म हो गई थी। लड़की के स्वजन के निकट रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। मधुर संगीत की धुन पर मंगल गीत गाए जा रहे तथा डीजे पर फिल्मी गीत बज रहे हैं। 16 नवंबर को बारात आएगी, मगर बरात आने से पहले ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई और शादी रुकवाई। शादी समारोह में आई पुलिस की टीम को देख सब लोग अचरज में पड़ गए। बाद में पूछताछ हुई तो पता चला की जिस बालिका का विवाह हो रहा है वह नाबालिग है। बाल विवाह रुकवाने पहुंच गईं। उसके स्वजन की जेल जाने की नौबत आ गईं।

टीम को बालिका ने बताया कि वह कक्षा 12वीं में पढ़ती है। वह दुल्हन बनने के बजाय आगे पढ़ना चाहतीं है, लेकिन स्वजन शादी करना चाहते थे। यह उनके सौतेला पिता है। उसके पिता की काफी पहले मौत हो गई थी, जिससे मां ने दूसरी शादी की। वे नहीं चाहती कि शादी की जाए, क्योंकि मेहनत से पढ़ाई कर करियर संवारना है। चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से बालिका बाल कल्याण समिति के सामने पेश की गईं। लड़की के स्वजन ने सफाई में कहा कि आधार कार्ड पर लड़की की उम्र 18 साल है, लेकिन हमें नहीं पता था कि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में उम्र 17 वर्ष है।शपथ पत्र दिया कि वे 18 साल के बाद ही बिटिया की शादी करेंगे। इसपर बिटियों को माता-पिता को सौंप दी।