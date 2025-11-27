कक्षा-5 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय साली से शादी रचाने जा रहा था 35 साल का जीजा, लग चुकी थी हल्दी-मेहंदी... और पहुंच गई पुलिस

जागरण संवाददाता, बागपत। बाल विवाह थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब फिर महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम सूचना मिलने पर पुलिस लेकर पहुंच गई। 13 वर्षीय बालिका की शादी उसके ही 35 वर्ष के जीजा से करने की तैयारी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी।

बड़ौत ब्लाक के एक गांव में 13 वर्षीय बालिका की शादीशुदा बड़ी बहन की मौत हो गई थी। अब लड़की की मां ने दामाद के साथ अपनी नाबालिग बेटी की शादी तय कर दी। ये युवक नाबालिग साली से शादी करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। वहीं, लड़की के स्वजन भी शादी की सभी रस्म पूरी करने में जुटे थे। नाबालिग लड़की के हाथों में मेहंदी रचा दी गई थी। बरातियों एवं घरातियों को दावत के लिए व्यंजन बनाने का हलवाई बुक कर लिया गया था।

बरात आने से पहले ही बुधवार को यह बालिका मझली बहन के साथ बड़ौत आ गई। बहन ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी कि उनकी नाबालिग बहन की शादी उनके जीजा के साथ होने वाली है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पुलिस के साथ बाल विवाह रुकवाने पहुंच गई। नाबालिग लड़की ने टीम को बताया कि वह कक्षा पांच पास है। वह अपने जीजा से शादी नहीं करना चाहती। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बालिका को अपने साथ ले आई जिसे बाल कल्याण समिति की अदालत में पेश की जाएगी।