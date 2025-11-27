Language
    कक्षा-5 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय साली से शादी रचाने जा रहा था 35 साल का जीजा, लग चुकी थी हल्दी-मेहंदी... और पहुंच गई पुलिस

    By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:31 PM (IST)

    बागपत में एक 35 वर्षीय व्यक्ति अपनी 13 वर्षीय साली से शादी करने जा रहा था, जो कक्षा 5 में पढ़ती है। महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। लड़की की बड़ी बहन की मृत्यु के बाद उसकी मां ने यह विवाह तय किया था। नाबालिग लड़की ने बताया कि वह अपने जीजा से शादी नहीं करना चाहती।

    Hero Image

    बागपत में एक 35 वर्षीय व्यक्ति अपनी 13 वर्षीय साली से शादी करने जा रहा था, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। बाल विवाह थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब फिर महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम सूचना मिलने पर पुलिस लेकर पहुंच गई। 13 वर्षीय बालिका की शादी उसके ही 35 वर्ष के जीजा से करने की तैयारी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी।

    बड़ौत ब्लाक के एक गांव में 13 वर्षीय बालिका की शादीशुदा बड़ी बहन की मौत हो गई थी। अब लड़की की मां ने दामाद के साथ अपनी नाबालिग बेटी की शादी तय कर दी। ये युवक नाबालिग साली से शादी करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। वहीं, लड़की के स्वजन भी शादी की सभी रस्म पूरी करने में जुटे थे। नाबालिग लड़की के हाथों में मेहंदी रचा दी गई थी। बरातियों एवं घरातियों को दावत के लिए व्यंजन बनाने का हलवाई बुक कर लिया गया था।

    बरात आने से पहले ही बुधवार को यह बालिका मझली बहन के साथ बड़ौत आ गई। बहन ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी कि उनकी नाबालिग बहन की शादी उनके जीजा के साथ होने वाली है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पुलिस के साथ बाल विवाह रुकवाने पहुंच गई। नाबालिग लड़की ने टीम को बताया कि वह कक्षा पांच पास है। वह अपने जीजा से शादी नहीं करना चाहती। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बालिका को अपने साथ ले आई जिसे बाल कल्याण समिति की अदालत में पेश की जाएगी।

    चाइल्ड हेल्पलाइन की कोआर्डिनेटर वंदना गुप्ता ने लड़की के स्वजन से कहा कि जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष की नहीं होती तब तक शादी नहीं कर सकते। बताते चलें कि 15 दिन में चार बाल विवाह रोके गए हैं।