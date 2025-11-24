यूपी के भाजपा विधायक का विवादित बयान... 'कोई गाय की हत्या करता है तो पुलिस का इंतजार न करो, बल्कि उसे मार दो'

संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। भाजपा के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। यदि कोई गाय की हत्या करता है तो पुलिस का इंतजार न करो, बल्कि उसे मार दो। उन्होंने लव जिहाद, जल संरक्षण और एसआइआर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।

नंदकिशोर गुर्जर रविवार को डगरपुर के चौ. ब्रह्मपाल सिंह योगानंद कुश्ती अखाड़े आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि माता और बहन किसी भी मजहब की हो उनका सम्मान करना चाहिए। ये देश के सामने बड़ा संकट है जब मां बहनों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की पहचान है। यदि कोई गाय की हत्या करता है तो पुलिस का इंतजार न करें, बल्कि उसे मार दो।