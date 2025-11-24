यूपी के भाजपा विधायक का विवादित बयान... 'कोई गाय की हत्या करता है तो पुलिस का इंतजार न करो, बल्कि उसे मार दो'
उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक ने विवादित बयान दिया है कि गाय की हत्या करने वाले को बिना पुलिस का इंतजार किए मार देना चाहिए। उन्होंने गाय को माता बताते हुए उसकी रक्षा करने का आह्वान किया।
संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। भाजपा के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। यदि कोई गाय की हत्या करता है तो पुलिस का इंतजार न करो, बल्कि उसे मार दो। उन्होंने लव जिहाद, जल संरक्षण और एसआइआर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।
नंदकिशोर गुर्जर रविवार को डगरपुर के चौ. ब्रह्मपाल सिंह योगानंद कुश्ती अखाड़े आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि माता और बहन किसी भी मजहब की हो उनका सम्मान करना चाहिए। ये देश के सामने बड़ा संकट है जब मां बहनों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की पहचान है। यदि कोई गाय की हत्या करता है तो पुलिस का इंतजार न करें, बल्कि उसे मार दो।
उन्होंने कहा कि भारत योग और तपस्वियों की भूमि है। उन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खराब हालात का उदाहरण देते हुए लोगों से पानी की बर्बादी रोकने की अपील की। एसआइआर पर कहा कि सभी नागरिकों को एसआइअर का फार्म अवश्य भरना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लंबे समय से वोट की राजनीति के तहत अवैध रूप से घुसपैठियों को बसाया गया है। कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे बीएलओ कार्यालयों पर नाम दर्ज कराने के लिए लाइन में लगते हैं, जिस पर प्रशासन को सख्त नजर रखनी चाहिए।
