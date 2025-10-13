बागपत: जमीन विवाद में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग का आरोप

जागरण संवाददाता, बागपत। जमीन के विवाद में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। उन दोनों ने एक-दूसरे पर मारपीट, फायरिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।

भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष सुधारस चौहान का कहना है कि वह अपने बड़े भाई गजेंद्र सिंह के साथ शहर की महावीर एंक्लेव में अपने प्लाट पर कार्य करा रहा था। आरोप है कि मनोज पक्ष के कुछ व्यक्तियों ने रास्ते की जमीन अपने बताते हुए उन पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला किया। इससे उनके भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उनकी लाइसेंसी पिस्टल छीनकर फायर की गई। वह गोली लगने से बाल-बाल बचे।