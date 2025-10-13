Language
    बागपत: जमीन विवाद में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग का आरोप

    By Ashu Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:33 AM (IST)

    बागपत में जमीन के विवाद को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने मारपीट और फायरिंग के आरोप लगाए हैं। सुधारस चौहान का कहना है कि मनोज पक्ष के लोगों ने उन पर हमला किया और उनकी पिस्टल से फायरिंग की। वहीं, मनोज चौहान ने सुधारस पर फायरिंग का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, शुरुआती जांच में मारपीट की पुष्टि हुई है।

    जमीन के विवाद में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पक्ष के बीच झड़प।

    जागरण संवाददाता, बागपत। जमीन के विवाद में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। उन दोनों ने एक-दूसरे पर मारपीट, फायरिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।

    भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष सुधारस चौहान का कहना है कि वह अपने बड़े भाई गजेंद्र सिंह के साथ शहर की महावीर एंक्लेव में अपने प्लाट पर कार्य करा रहा था। आरोप है कि मनोज पक्ष के कुछ व्यक्तियों ने रास्ते की जमीन अपने बताते हुए उन पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला किया। इससे उनके भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उनकी लाइसेंसी पिस्टल छीनकर फायर की गई। वह गोली लगने से बाल-बाल बचे।

    वहीं भाजपा एवं आरएसएस के कार्यकर्ता मनोज चौहान का आरोप है कि विपक्षी सुधारस चौहान ने उन पर फायरिंग की। वह गोली लगने से बाल-बचे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। उधर कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, फायरिंग नहीं। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।