पूछताछ में भिखारी ने नाम कालूराम बताया, सख्ती को तो खुद को बताया सलीम निवासी छपरौली... और फिर हुआ यह सब

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। गांगनौली गांव में भीख मांग रहे मुस्लिम युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर दोघट पुलिस के हवाले कर दिया। युवक छपरौली का रहने वाला बताया जा रहा है।

गांगनौली गांव में शनिवार को अपनी विक्की पर थैले लटकाकर भीख मांग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कालूराम बताया। बाद में ग्रामीणों ने सही नाम बताने पर जोर दिया तो उसने अपना नाम सलीम निवासी छपरौली पट्टी बुआना बताया। ग्रामीणों को इस पर शक हुआ तो डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस उसे थाने ले आई।