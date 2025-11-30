पूछताछ में भिखारी ने नाम कालूराम बताया, सख्ती को तो खुद को बताया सलीम निवासी छपरौली... और फिर हुआ यह सब
एक भिखारी से पूछताछ में पहले उसने अपना नाम कालूराम बताया, लेकिन सख्ती करने पर सलीम बताया और खुद को छपरौली का निवासी बताया। भिखारी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि भिखारी के पहचान छिपाने का मकसद पता चल सके।
संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। गांगनौली गांव में भीख मांग रहे मुस्लिम युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर दोघट पुलिस के हवाले कर दिया। युवक छपरौली का रहने वाला बताया जा रहा है।
गांगनौली गांव में शनिवार को अपनी विक्की पर थैले लटकाकर भीख मांग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कालूराम बताया। बाद में ग्रामीणों ने सही नाम बताने पर जोर दिया तो उसने अपना नाम सलीम निवासी छपरौली पट्टी बुआना बताया। ग्रामीणों को इस पर शक हुआ तो डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस उसे थाने ले आई।
इस संबंध में टीकरी चौकी प्रभारी विकुल कुमार ने बताया कि युवक छपरौली का रहने वाला सलीम मुस्लिम जोगी है, उसका कोई अपराधिक इतिहास भी नहीं मिला। जानकारी करने पर पता चला कि वह काफी समय से भीख मांगने का ही काम करता है। युवक का कहना है कि उसने अपना नाम कालूराम नहीं बताया, उसने अपना नाम सलीम ही बताया है। ग्रामीण गलत समझ बैठे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।