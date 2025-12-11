जागरण संवाददाता, बागपत। शहर में किराए के कमरे में प्रेमिका संग रंगरेलियां मनाते हुए युवक को पकड़कर उसकी पत्नी ने चप्पलों से पिटाई कर दी। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। युवक ने अपने ससुर व साले पर चाकू से वार किया। वह दोनों घायल हो गए। वहीं जांच कर पुलिस आरोपित युवक व उसकी प्रेमिका को कोतवाली लेकर गई।

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शादी बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के युवक के साथ हुई थी, जिसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। बताया गया कि युवक का बिहार की एक महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। वह दोनों बागपत में मेरठ रोड पर किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे।

युवक दिन में अपनी प्रेमिका के साथ रहता था और रात में गांव में अपने घर पहुंच जाता था। प्रेम प्रसंग का शक होने पर एक सप्ताह पहले युवक का उसकी पत्नी ने अपनी भाई की मदद से पीछा करना शुरू कर दिया था। पता चला गया था कि उसके पति का एक अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है।

बुधवार को महिला अपने पिता, भाई व भाभी के साथ उक्त कमरे में पहुंची, जहां पर उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मना रहा था। इस पर महिला आग बबूला हो गई। उसने अपने पति की चप्पलों से पिटाई की। पति की प्रेमिका ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद युवक ने अपने ससुर व साले पर चाकू से वार किया। वह दोनों घायल हो गए। शोर शराबा होने पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।