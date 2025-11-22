कंबोडिया में साइबर स्लेवरी में फंसा यूपी का युवक, पांच महीने बाद भारत लौटा... बताई खौफनाक कहानी

जागरण संवाददाता, बागपत। धनौरा सिल्वरनगर के गांव के कंबोडिया में साइबर स्लेवरी का शिकार हुए विकास राणा ने शनिवार को व्यक्तव्य देते हुए देश के पीएम व सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। धनौरा सिल्वरनगर गांव निवासी विकास राणा 17 जुलाई को मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के लिए गांव के ही एक युवक के साथ कंबोडिया गया था। जहां कुछ दिन बाद विकास राणा साइबर स्लेवरी में फंस गया था। इस दौरान उसका पासपोर्ट में वीजा भी जब्त कर लिया गया था। साइबर अपराधी उससे जबरन काम ले रहे थे।

कुछ दिन बाद किसी तरह विकास ने व्हाट्सएप कॉल करके अपनी पत्नी डोली को बंधक बनाए जाने की सूचना दी थी। इसके बाद पत्नी डोली द्वारा 25 सितंबर को जनपद की साइबर सेल को शिकायती प्रार्थना दिया। जिसके बाद स्थानीय पुलिस, लखनऊ साइबर मुख्यालय, गृह मंत्रालय व भारतीय दूतावास के प्रयासों से विकास को कंबोडिया पुलिस ने साइबर अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया था।

जिसको भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही थीं। इस दौरान उसे वहां के इमीग्रेशन सेंटर में रखा गया था। शुक्रवार शाम वह अपने चचेरे भाई सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर अजीत के साथ अपने गांव में घर पहुंचा तो स्वजन भी खुश हो गए।