मौलाना की पत्नी-दो बेटियों की हत्या कर मस्जिद के किस रास्ते से भागा कातिल? पुलिस को मिला बड़ा सुराग

जागरण संवाददाता, बागपत। मां व दो बेटियों की निर्मम हत्या करने के बाद कातिल मस्जिद की छत के रास्ते भागा है। दीवार पर खून के निशान मिले। माना जा रहा है कि कातिल के दीवार पर चढ़ते समय खून से सने हाथ या पैर लगे हैं। छत पर एक चाकू भी मिला, हालांकि उस पर खून का निशान नहीं है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया।

कातिल ने पुलिस से बचने का हर संभव प्रयास किया। पहचान न हो, इसलिए मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट की गई। पुलिस फुटेज को पुन: वापस लाने का प्रयास कर रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। घटना का शीघ्र ही राजफाश किया जाएगा।