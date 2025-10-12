Language
    मौलाना की पत्नी-दो बेटियों की हत्या कर मस्जिद के किस रास्ते से भागा कातिल? पुलिस को मिला बड़ा सुराग

    By Ashu Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    बागपत में एक मां और उसकी दो बेटियों की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्यारा मस्जिद की छत के रास्ते भागा, जहाँ खून के निशान मिले हैं। पुलिस ने छत से एक चाकू बरामद किया है और सीसीटीवी फुटेज को वापस लाने का प्रयास कर रही है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और लोगों ने जल्द खुलासे की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, बागपत। मां व दो बेटियों की निर्मम हत्या करने के बाद कातिल मस्जिद की छत के रास्ते भागा है। दीवार पर खून के निशान मिले। माना जा रहा है कि कातिल के दीवार पर चढ़ते समय खून से सने हाथ या पैर लगे हैं। छत पर एक चाकू भी मिला, हालांकि उस पर खून का निशान नहीं है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया।

    कातिल ने पुलिस से बचने का हर संभव प्रयास किया। पहचान न हो, इसलिए मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट की गई। पुलिस फुटेज को पुन: वापस लाने का प्रयास कर रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। घटना का शीघ्र ही राजफाश किया जाएगा।

    इमाम समेत दो को मर्चरी में दिखाए शव

    पुलिस इमाम इब्राहिम व एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ लेकर मर्चरी पहुंची, जहां पर उन्हें महिला व बच्चियों के शव दिखाए गए। उनसे पूछताछ कर रही है।

    कई मोबाइल रडार पर

    पुलिस के रडार पर कई संदिग्ध मोबाइल आ गए है, जिनकी गोपनीय रूप से जांच की जा रही है।

    गम और गुस्से में लोग

    घटना को लेकर लोग गम और गुस्से में हैं। लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हर किसी की मांग है कि पुलिस घटना का शीघ्र राजफाश करें।