    UP में ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से टकराई मालगाड़ी

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:50 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना टल गई। यहाँ रेलवे ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से एक मालगाड़ी टकरा गई, जिससे उसके डिब्बे ह

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता,बागपत। बड़ौत क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की ट्रेन पलटाने की साजिश को लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नाकाम कर दिया। लोहे का पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा गया, जिससे माल गाड़ी टकराई। इससे अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन भी वहां पर काफी देर खड़ी रही। घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना करने वाले को पकड़ा जा सके।

    दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग पर ग्राम बावली और कासिमपुर खेड़ी के बीच में बुधवार देर शाम असामाजिक तत्वों ने करीब 10 फीट लंबा और 3 इंची मोटा लोहे का पाइप रख दिया। एक मालगाड़ी शाम 7.47 बजे वहां पर पहुंची। उसके लोको पायलट सुभाष चंद्रा को ट्रैक पर रखा पाइप दिखाई दिया। उनके द्वारा तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया।

    इस दौरान ट्रेन से पाइप टकराया। इसके उपरांत लोको पायलट ने पाइप को ट्रैक से उठाकर अपने केबिन में रखा। ट्रेन ने घटनास्थल से 8.16 बजे प्रस्थान किया। इसके बाद लोको पायलट ने कासिमपुर खेड़ी स्टेशन पर पहुंचकर हादसे की जानकारी दी। पुलिस व रेलवे के स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

    रेलवे के अधिकारियों ने माना कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गंभीर रेल दुर्घटना को अंजाम देने के इरादे से ट्रैक पर पाइप रखा। इससे जानमाल का नुकसान होता और गाड़ी पलट जाती। वहीं कासिमपुर खेड़ी के स्टेशन मास्टर शशीभूषण ने रेलवे एक्ट के तहत बड़ौत कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। उधर बड़ौत कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चहल का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर पाइप रखने वाले का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- प्रदूषण फैलाने पर रेलवे-NHAI पर 42.45 लाख का जुर्माना, ग्रीनफील्ड हाईवे-फ्लाइओवर निर्माण से उड़ी रही थी धूल



    ट्रैक पर पहले भी रखा जा चुका है लोहे का पाइप
    यह पहली घटना नहीं है। पूर्व में कासिमपुर खेड़ी के निकट रेलवे ट्रैक पर पाइप रख दिया गया था। पुलिस व जीआरपी असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने में नाकाम है।