UP में ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से टकराई मालगाड़ी

जागरण संवाददाता,बागपत। बड़ौत क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की ट्रेन पलटाने की साजिश को लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नाकाम कर दिया। लोहे का पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा गया, जिससे माल गाड़ी टकराई। इससे अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन भी वहां पर काफी देर खड़ी रही। घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना करने वाले को पकड़ा जा सके।

दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग पर ग्राम बावली और कासिमपुर खेड़ी के बीच में बुधवार देर शाम असामाजिक तत्वों ने करीब 10 फीट लंबा और 3 इंची मोटा लोहे का पाइप रख दिया। एक मालगाड़ी शाम 7.47 बजे वहां पर पहुंची। उसके लोको पायलट सुभाष चंद्रा को ट्रैक पर रखा पाइप दिखाई दिया। उनके द्वारा तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया।

इस दौरान ट्रेन से पाइप टकराया। इसके उपरांत लोको पायलट ने पाइप को ट्रैक से उठाकर अपने केबिन में रखा। ट्रेन ने घटनास्थल से 8.16 बजे प्रस्थान किया। इसके बाद लोको पायलट ने कासिमपुर खेड़ी स्टेशन पर पहुंचकर हादसे की जानकारी दी। पुलिस व रेलवे के स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर जांच की।