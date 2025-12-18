Language
    बागपत में दिन में खिली धूप, मगर रात में कोहरा छाने से यातायात प्रभावित

    By Zaheer Hasan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    बुधवार को बागपत में दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन रात में कोहरा छा गया जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे और ईस्ट ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बागपत। बुधवार को दिन में धूप खिलने से लोगों के चेहरे खिले रहे। मगर रात नौ बजे बाद कोहरा छाने से
    वाहनों की स्पीड कम हो गई। दृश्यता कम होने से ल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे-709बी, मेरठ बागपत नेशनल हाईवे 334 बी, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर दौड़ने वाले वाहन सोमवार की सुबह रेंगने लगे। वहीं ठंड भी बढ़ गई।

    वायु प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड से बचाव के लिए अलाव जलवाने के प्रशासन के दावे हवा हवाई नजर आए, क्योंकि रात दस बजे मुख्य चौहारों और सावर्जनिक स्थानों पर अलाव जलते नहीं दिखे। बुधवार को बागपत का एक्यूआई 336 रहा है।