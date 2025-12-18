बागपत में दिन में खिली धूप, मगर रात में कोहरा छाने से यातायात प्रभावित

जागरण संवाददाता, बागपत। बुधवार को दिन में धूप खिलने से लोगों के चेहरे खिले रहे। मगर रात नौ बजे बाद कोहरा छाने से

वाहनों की स्पीड कम हो गई। दृश्यता कम होने से ल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे-709बी, मेरठ बागपत नेशनल हाईवे 334 बी, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर दौड़ने वाले वाहन सोमवार की सुबह रेंगने लगे। वहीं ठंड भी बढ़ गई।