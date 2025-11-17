Language
    बागपत में गन्ना किसानों को भुगतान में देरी, 328 करोड़ बकाया पर मिलों के प्रबंधन को नोटिस जारी

    By Zaheer Hasan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    बागपत में चीनी मिलों पर किसानों का 328 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना विभाग ने मिल प्रबंधन को नोटिस जारी किए हैं और बकाया भुगतान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान दिवस पर भुगतान न होने पर किसानों ने हंगामा भी किया था।

    जागरण संवाददाता, बागपत। चीनी मिलों में नए गन्ना पेराई सत्र रफ्तार पकड़ चुक है लेकिन हजारों किसानों को पिछली साल का 328 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान नहीं मिला। गन्ना विभाग ने चीनी मिलों के प्रबंधन को नोटिस जारी किए हैं।

    किसानों ने 24 अक्टूबर को किसान दिवस में गन्ना भुगतान नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा किया था। बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट में हैं। सीडीओ ने किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने का डीसीओ को निर्देश दिया। अब जिला गन्ना अधिकारी अमर प्रताप सिंह ने बकाया भुगतान पर उच्चाधिकारियों को गन्ना भुगतान के संबंध में अवगत कराया है।

    उन्होंने पत्र में कहा कि मलकपुर चीनी मिल पर 183.38 करोड़, किनौनी चीनी मिल पर 135.40 करोड़, भैसाना मिल पर 6.66 करोड़ व मोदीनगर मिल पर 2.75 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। इन मिलों के प्रबंधन को नोटिस देकर बकाया गन्ना भुगतान कराने के लिए प्रयास किया जा रहा।

    जिला गन्ना अधिकारी ने गन्ना विभाग का नांगल इदरीशपुर संपर्क मार्ग की सड़क का निर्माण की मांग के संबंध में किसानों को अवगत कराया कि सड़क की मरम्मत एवं सुद़ढ़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को यह सड़क हस्तांतरित कर दी गई है।