बागपत में गन्ना किसानों को भुगतान में देरी, 328 करोड़ बकाया पर मिलों के प्रबंधन को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बागपत। चीनी मिलों में नए गन्ना पेराई सत्र रफ्तार पकड़ चुक है लेकिन हजारों किसानों को पिछली साल का 328 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान नहीं मिला। गन्ना विभाग ने चीनी मिलों के प्रबंधन को नोटिस जारी किए हैं।

किसानों ने 24 अक्टूबर को किसान दिवस में गन्ना भुगतान नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा किया था। बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट में हैं। सीडीओ ने किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने का डीसीओ को निर्देश दिया। अब जिला गन्ना अधिकारी अमर प्रताप सिंह ने बकाया भुगतान पर उच्चाधिकारियों को गन्ना भुगतान के संबंध में अवगत कराया है।

उन्होंने पत्र में कहा कि मलकपुर चीनी मिल पर 183.38 करोड़, किनौनी चीनी मिल पर 135.40 करोड़, भैसाना मिल पर 6.66 करोड़ व मोदीनगर मिल पर 2.75 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। इन मिलों के प्रबंधन को नोटिस देकर बकाया गन्ना भुगतान कराने के लिए प्रयास किया जा रहा।