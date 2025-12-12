Bagpat News: जिला खेल स्टेडियम तक सर्विस रोड के निर्माण को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों को स्टेडियम आने में मिलेगी सुविधा
बागपत में जिला खेल स्टेडियम तक सर्विस रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस सड़क के बनने से खिलाड़ियों को स्टेडियम तक पहुंचने में आसानी होगी और खेल स ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण बागपत। एनएचएआई ने सांसद डॉ. राजकुमार संगवान की मांग पर मवीकलां इंटरचेंज से जिला खेल स्टेडियम तक सर्विस रोड के निर्माण को 1.40 करोड़ मंजूर किए हैं। जल्द सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा जिससे खिलाड़ी स्टेडियम में आ सकेंगे।
फिलहाल स्टेडियम में आने का कोई रास्त न होने के कारण यह बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली-यमुनोत्री नेशनल हाईवे से जिला खेल स्टेडियम तक जाने का मार्ग ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज निर्माण के दौरान खत्म हो गया था। इस कारण युवाओं को स्टेडियम तक जाने में परेशानी हो रही थी।
उधर, मवीकलां जंगल से आने वाला मार्ग भी बंद हो चुका है। खिलाड़ियों के भविष्य व परेशानी को देखते हुए पिछले दिनों सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर एक्सप्रेस-वे किनारे से दो किमी का सर्विस रोड का निर्माण कराए जाने की मांग की थी।
उनकी मांग पर एनएचएआई ने मवीकलां इंटरचेंज से जिला खेल स्टेडियम तक दो किमी के सर्विस रोड के निर्माण को 1.40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। रोड का निर्माण होने से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को भर्ती आदि की तैयारियों के साथ खेलकूद में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगी।
डॉ. सांगवान ने बताया कि बागपत के युवाओं के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। खेलकूद के लिए युवाओं को सभी सुविधाएं मुहैया करना उनका प्रमुख उद्देश्य है।
