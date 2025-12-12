Bagpat News: जिला खेल स्टेडियम तक सर्विस रोड के निर्माण को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों को स्टेडियम आने में मिलेगी सुविधा

संवाद सहयोगी, जागरण बागपत। एनएचएआई ने सांसद डॉ. राजकुमार संगवान की मांग पर मवीकलां इंटरचेंज से जिला खेल स्टेडियम तक सर्विस रोड के निर्माण को 1.40 करोड़ मंजूर किए हैं। जल्द सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा जिससे खिलाड़ी स्टेडियम में आ सकेंगे।

फिलहाल स्टेडियम में आने का कोई रास्त न होने के कारण यह बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली-यमुनोत्री नेशनल हाईवे से जिला खेल स्टेडियम तक जाने का मार्ग ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज निर्माण के दौरान खत्म हो गया था। इस कारण युवाओं को स्टेडियम तक जाने में परेशानी हो रही थी।

उधर, मवीकलां जंगल से आने वाला मार्ग भी बंद हो चुका है। खिलाड़ियों के भविष्य व परेशानी को देखते हुए पिछले दिनों सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर एक्सप्रेस-वे किनारे से दो किमी का सर्विस रोड का निर्माण कराए जाने की मांग की थी।