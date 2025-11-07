यूपी के इस जिले में लगने वाला है रोजगार मेला, सैलरी- 35 हजार तक; 2500 पदों पर होगी भर्ती

Language
    By Ashu Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    बागपत में 12 नवंबर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में स्थानीय और बाहरी कंपनियां भाग लेंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फूड प्रोसेसिंग, होटल इंडस्ट्री, और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में 2500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, बागपत। जिले के युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बड़ा अवसर आ रहा है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 12 नवंबर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कालेज, बागपत में वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा।

    डीएम अस्मिता लाल ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में रोजगार मेले की तैयारियों के संबंध में बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि इस बार का मेला विशेष रूप से स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित है।

    इसके लिए जिला प्रशासन ने सेवायोजन विभाग, यूपीसीडा, खाद्य सुरक्षा, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण, आयुष और स्वास्थ्य विभाग को मिलाकर एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत सैकड़ों कंपनियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें बागपत औद्योगिक क्षेत्र, खेकड़ा, बड़ौत, अहेड़ा, ढिकौली, डूंडाहेड़ा, काठा आदि से स्थानीय कंपनियों के साथ-साथ अन्य शहरों की प्रमुख कंपनियां भी शामिल होंगी।

    जनपद के अस्पतालों, होटल, उद्योग आदि से संपर्क कर उपलब्ध अवसरों की जानकारी ली गई है तो वहीं दूसरी ओर आइटीआइ, पालीटेक्निक, माय भारत, उच्च शिक्षा संस्थानों आदि को रोजगार मेले के लिए युवाओं का पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि रोजगार की तलाश में युवाओं को अब अपने जनपद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

    सेवायोजन विभाग के अनुसार अब तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे फूड प्रोसेसिंग, सब्लिमेशन, होटल इंडस्ट्री, सिलाई, प्लास्टिक उद्योग, पैकेजिंग, कृषि उत्पाद, एक्सपोर्ट, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग आदि क्षेत्रों की कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

    इन कंपनियों में मशीन आपरेटर, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव, केमिस्ट, हाउस कीपिंग, लैब एनालिस्ट, डिजाइनर और कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव सहित विभिन्न अन्य पदों के लिए भर्ती की जाएगी। सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, डीडीओ राहुल वर्मा, जिला सेवायोजन रोजगार अधिकारी विपिन कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेंद्र सिंह, डिप्टी सीएमओ डा. यशवीर सिंह, ईओ केके भड़ाना आदि उपस्थित रहे।

    जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि इस मेले में 2,500 से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना है, जिसके लिए चार हजार से अधिक अभ्यर्थी इंटरव्यू में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में 10 हजार से 35 हजार तक वेतन के अवसर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

    रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण अवश्य करें। रोजगार मेले में आफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इस बार का रोजगार मेला विशेष रूप से महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समर्पित रहेगा।

    ये कंपनियां करेंगी रोजगार मेले में प्रतिभाग

    प्रतिभागी स्थानीय कंपनियों में गोयल इंक, विवटेक्स ओवरसीज, कैरीवेल पैकेजिंग, वर्षा डिजिटल कलर लैब एवं सब्लिमेशन, ग्रेडअस नीड, सालासर एंटरप्राइजेज, चाहत एक्सपोर्ट, अगेट्स एंड स्टोन्स, अम्बे एग्रो फूड्स, स्वस्तिक पालिमर, डेमलर व्हील्स फैक्ट्री, एमएलबीएस फूड्स, नितिन प्लास्टिक, एसएस इंटरनेशनल, सुपार्श्व स्वाब्स, पद्मिनी इंडस्ट्रीज, पारसनाथ एग्रो, शंकर नमकीन भंडार, गोगा फूड्स, एंब्रोसिया नेचुरल, होटल सेंट्रम एवं कार्निवल आदि शामिल हैं। वहीं, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम आदि से भी कंपनियां शामिल होंगी जिसमें जस्ट डायल, पेटीएम, इंफोटेक, एक्सिस बैंक, आत्रेय आयुर्वेदिक आदि शामिल हैं।

    अभ्यर्थियों को लाने होंगे ये डाक्यूमेंट

    आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, रिज्यूम और पासपोर्ट साइज फोटो। इन दस्तावेजों की दो फोटोकापी भी लानी होंगी। पहले से ही रोजगार संगम पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण होने पर आसानी होगी। विकल्प के रूप में आफलाइन पंजीकरण का मौका भी रोजगार मेले में रहेगा।