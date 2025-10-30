प्रमुख सचिव को इस जिले की रैंकिंग मिली खराब...सुधार की हिदायत, कार्रवाई की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, बागपत। शासन से नामित नोडल अधिकारी एवं आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, राजस्व कार्यो और प्रमुख सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आइना दिखाया। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब रही है वे अधिकारी कार्यशैली में सुधार लाकर शासन की मंशा के अनुसार काम करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चेतावनी दी कि आवश्यक सुधार नहीं करने पर कठोर कार्रवाई होगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सी श्रेणी आने पर चिंता जताई। एसडीएम, बैंक अधिकारी, पीओ नेडा और नगर पालिका ईओ को संयुक्त रूप से कार्य कर प्रगति बढ़ाने की हिदायत दी। निपुण भारत मिशन में आंकड़ों की विसंगतियों पर चिंता व्यक्त कर बीएसए को सुधार की हिदायत दी है। पुलों के निर्माण और सड़क अनुरक्षण कार्यों में 30 प्रतिशत बजट खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव ने सीएमओ तथा परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास से काम काज तथा रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब कर प्रगति बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिया।

अवैध खनन में लगे वाहनों को पकड़कर सीज करने, विकास कार्यों के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा। डीएम अस्मिता लाल, सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, एडीएम पंकज वर्मा, एएसपी प्रवीण कुमार चौहान आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व खेकड़ा में सीएचसी पर अव्यवस्थाएं मिलने पर रंजन कुमार नाराज दिखे। निरीक्षण में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने खेकड़ा सीएचसी अधीक्षक को कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए। मशीनों पर जमी धूल देखकर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई।

गोअष्टमी पर गोवंशों को गुड़-केला खिलाया।

जागरण संवाददाता, बागपत। शासन से नामित नोडल अधिकारी एवं आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, राजस्व कार्यो और प्रमुख सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आइना दिखाया। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब रही है वे अधिकारी कार्यशैली में सुधार लाकर शासन की मंशा के अनुसार काम करें।

चेतावनी दी कि आवश्यक सुधार नहीं करने पर कठोर कार्रवाई होगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सी श्रेणी आने पर चिंता जताई। एसडीएम, बैंक अधिकारी, पीओ नेडा और नगर पालिका ईओ को संयुक्त रूप से कार्य कर प्रगति बढ़ाने की हिदायत दी। निपुण भारत मिशन में आंकड़ों की विसंगतियों पर चिंता व्यक्त कर बीएसए को सुधार की हिदायत दी है। पुलों के निर्माण और सड़क अनुरक्षण कार्यों में 30 प्रतिशत बजट खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव ने सीएमओ तथा परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास से काम काज तथा रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब कर प्रगति बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिया।