आइएसआइ समर्थित अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का बागपत कनेक्शन भी... पुलिस खंगाल रही कुंडली
दिल्ली पुलिस ने आईएसआई समर्थित हथियार सिंडिकेट के चार तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें बागपत के रोहन तोमर और अजय उर्फ मोनू शामिल हैं। बागपत पुलिस उनकी कुंडली खंगाल रही है और उनके संपर्कों का पता लगा रही है। एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार, आरोपियों के परिवार दिल्ली में रहते हैं और उनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उनके स्थानीय संपर्कों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बागपत : पाकिस्तान के हथियारों की तस्करी करने में शामिल बागपत के दोनों बदमाशों की यहां की पुलिस ने कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। आरोपित किस-किस के संपर्क में थे, इसका पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आइएसआइ समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट से जुड़े एक माड्यूल के चार तस्करों को गिरफ्तार किया हैं। इनमें बागपत जनपद के ग्राम लोहड़्डा निवासी रोहन तोमर व बावली निवासी अजय उर्फ मोनू शामिल हैं।
इसका पता चलते ही जनपद पुलिस सतर्क हो गई। आरोपितों के बारे में पता लगाया गया। साथ ही थानों का रिकार्ड खंगाला गया। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि दोनों आरोपित के परिवार लंबे समय से दिल्ली में ही रहते हैं। आरोपितों के खिलाफ बागपत में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आरोपित रोहन के खिलाफ मेरठ और अजय के खिलाफ दिल्ली के भजनपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हैं। आरोपित यहां पर किसी से संपर्क में तो नहीं थे, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
