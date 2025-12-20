UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव में नई वोट बनीं, समीकरण में उलटफेर होना तय?
जागरण संवाददाता, बागपत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की मतदाता सूचियों को फाइनल कर जारी कर दिया है। बागपत में 1.06 लाख 423 नई वोट बनी हैं, मगर 81 हजार 275 वोट काटी गईं। इस तरह से पंचायत चुनावों के लिए 25 हजार 148 वोटर बढ़े हैं। अब 8.19 लाख से ज्यादा वोटर गांवों की सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बागपत की सभी 244 ग्राम पंचायतों में चले अभियान में डुप्लीकेट, फर्जी तथा कहीं और शिफ्ट हो चुकी वोटों को काटा गया। जिन बेटियों की शादी के बाद डोली उठ चुकी व उनकी वोट ससुराल में बन गई, उनकी वोट भी काटी गई हैं।
वहीं, 2021 के बाद 18 वर्ष या ज्यादा आयु के हो गए तथा शादी होकर आई बहुओं की नई वोट बनाई गईं। जो पात्र होते हुए भी किसी तरह पिछली बार छूट गए थे, उन्हें वोटर बनने का अवसर मिला है। बड़ौत ब्लाक में सर्वाधिक 24,280 नई वोट बनीं तो 17,060 वोट काटी गईं। पिछले पंचायत चुनाव में 7.93 लाख 950 वोट थीं जो अब बढ़कर 8.19 लाख 98 हो गई हैं। यानी 25 हजार 148 वोटर बढ़े हैं। यूं जिस तरह थोक में गलत वोट कटीं, उससे गांवों में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के समीकरण में उलटफेर होना तय है।
नई वोटों का ब्लाकवार ब्योरा
ब्लाक नई वोट
बागपत 15724
पिलाना 17360
बड़ौत 24280
बिनौली 21650
छपरौली 17553
खेकड़ा 9856
कटी वोट का ब्लाकवार ब्योरा
ब्लाक कटी वोट
बागपत 12919
पिलाना 14696
बड़ौत 17060
बिनौली 15861
छपरौली 12083
खेकड़ा 8656
बढ़ी वोट का ब्लाकवार ब्योरा
ब्लाक बढ़ी वोट
बागपत 2805
पिलाना 2664
बड़ौत 7220
बिनौली 5789
छपरौली 5470
खेकड़ा 1200
अब कुल वोट ब्लाकवार ब्योरा
ब्लाक कुल वोट
बागपत 125574
पिलाना 128789
बड़ौत 182799
बिनौली 168447
छपरौली 118540
खेकड़ा 94949
नई वोट बनाने तथा गलत वोट काटने का अभियान पूरा होने के बाद मतदाता सूचियों का काम पूरा हो गया है। जिले में 25 हजार से कुछ ज्यादा वोट बढ़ी हैं। -रीता राणा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।
