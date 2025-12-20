UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव में नई वोट बनीं, समीकरण में उलटफेर होना तय?

जागरण संवाददाता, बागपत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की मतदाता सूचियों को फाइनल कर जारी कर दिया है। बागपत में 1.06 लाख 423 नई वोट बनी हैं, मगर 81 हजार 275 वोट काटी गईं। इस तरह से पंचायत चुनावों के लिए 25 हजार 148 वोटर बढ़े हैं। अब 8.19 लाख से ज्यादा वोटर गांवों की सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बागपत की सभी 244 ग्राम पंचायतों में चले अभियान में डुप्लीकेट, फर्जी तथा कहीं और शिफ्ट हो चुकी वोटों को काटा गया। जिन बेटियों की शादी के बाद डोली उठ चुकी व उनकी वोट ससुराल में बन गई, उनकी वोट भी काटी गई हैं।

वहीं, 2021 के बाद 18 वर्ष या ज्यादा आयु के हो गए तथा शादी होकर आई बहुओं की नई वोट बनाई गईं। जो पात्र होते हुए भी किसी तरह पिछली बार छूट गए थे, उन्हें वोटर बनने का अवसर मिला है। बड़ौत ब्लाक में सर्वाधिक 24,280 नई वोट बनीं तो 17,060 वोट काटी गईं। पिछले पंचायत चुनाव में 7.93 लाख 950 वोट थीं जो अब बढ़कर 8.19 लाख 98 हो गई हैं। यानी 25 हजार 148 वोटर बढ़े हैं। यूं जिस तरह थोक में गलत वोट कटीं, उससे गांवों में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के समीकरण में उलटफेर होना तय है।