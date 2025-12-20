Language
    UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव में नई वोट बनीं, समीकरण में उलटफेर होना तय?

    By Zaheer Hasan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    बागपत में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें 1.06 लाख नई वोटें जोड़ी गई हैं, लेकिन 81 हजार से अधिक वोटें काटी भी गई हैं। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बागपत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की मतदाता सूचियों को फाइनल कर जारी कर दिया है। बागपत में 1.06 लाख 423 नई वोट बनी हैं, मगर 81 हजार 275 वोट काटी गईं। इस तरह से पंचायत चुनावों के लिए 25 हजार 148 वोटर बढ़े हैं। अब 8.19 लाख से ज्यादा वोटर गांवों की सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकेंगे।

    राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बागपत की सभी 244 ग्राम पंचायतों में चले अभियान में डुप्लीकेट, फर्जी तथा कहीं और शिफ्ट हो चुकी वोटों को काटा गया। जिन बेटियों की शादी के बाद डोली उठ चुकी व उनकी वोट ससुराल में बन गई, उनकी वोट भी काटी गई हैं।

    वहीं, 2021 के बाद 18 वर्ष या ज्यादा आयु के हो गए तथा शादी होकर आई बहुओं की नई वोट बनाई गईं। जो पात्र होते हुए भी किसी तरह पिछली बार छूट गए थे, उन्हें वोटर बनने का अवसर मिला है। बड़ौत ब्लाक में सर्वाधिक 24,280 नई वोट बनीं तो 17,060 वोट काटी गईं। पिछले पंचायत चुनाव में 7.93 लाख 950 वोट थीं जो अब बढ़कर 8.19 लाख 98 हो गई हैं। यानी 25 हजार 148 वोटर बढ़े हैं। यूं जिस तरह थोक में गलत वोट कटीं, उससे गांवों में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के समीकरण में उलटफेर होना तय है।

    नई वोटों का ब्लाकवार ब्योरा
    ब्लाक नई वोट
    बागपत 15724
    पिलाना 17360
    बड़ौत 24280
    बिनौली 21650
    छपरौली 17553
    खेकड़ा 9856

    कटी वोट का ब्लाकवार ब्योरा
    ब्लाक कटी वोट
    बागपत 12919
    पिलाना 14696
    बड़ौत 17060
    बिनौली 15861
    छपरौली 12083
    खेकड़ा 8656

    बढ़ी वोट का ब्लाकवार ब्योरा
    ब्लाक बढ़ी वोट
    बागपत 2805
    पिलाना 2664
    बड़ौत 7220
    बिनौली 5789
    छपरौली 5470
    खेकड़ा 1200

    अब कुल वोट ब्लाकवार ब्योरा
    ब्लाक कुल वोट
    बागपत 125574
    पिलाना 128789
    बड़ौत 182799
    बिनौली 168447
    छपरौली 118540
    खेकड़ा 94949


    नई वोट बनाने तथा गलत वोट काटने का अभियान पूरा होने के बाद मतदाता सूचियों का काम पूरा हो गया है। जिले में 25 हजार से कुछ ज्यादा वोट बढ़ी हैं। -रीता राणा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।