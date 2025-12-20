Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में सात अधिकारियों को नोटिस जारी, सीडीओ ने ठोस कदम उठाने की दी चेतावनी 

    By Zaheer Hasan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:51 PM (IST)

    बागपत में सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में गिरावट के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। सीडीओ बृजेंद्र शुक्ला ने सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बागपत। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में धड़ाम होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सीडीओ बृजेंद्र शुक्ला ने सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर उनके खिलाफ ठोस कदम उठाने की चेतावनी भी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीडीओ बृजेंद्र शुक्ला ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सी श्रेणी मिलने पर ऊर्जा निगम अधीक्षण अभियंता एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी नेडा जगदीश चंद्र यादव, छात्रवृत्ति योजना में सी श्रेणी मिलने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश तिवारी, माइक्रो इरिगेशन में डी श्रेणी मिलने पर जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    छात्रवृत्ति योजना में सी श्रेणी मिलने पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनोरिया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में डी श्रेणी मिलने पर उपयुक्त उद्योग अर्चना तिवारी तथा छात्रवृत्ति योजनाओं में डी और सी श्रेणी मिलने पर प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्योति शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    सीडीओ ने इन अधिकारियों को स्पष्ट कर नहीं देने पर ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बताते चलें कि इन विभागों का काम पिछड़ने से बागपत प्रदेश में 65वें स्थान पर पहुंच गया है।