गांव से पलायन को परिवार मजबूर, आरोपी दे रहे छोटे भाई की हत्या की धमकी, यूपी के इस जिले का मामला

जागरण संवाददाता, बागपत। बीए के छात्र अनिकेत की हत्या के मामले में पीड़ित स्वजन एसपी दफ्तर पहुंचे। उनका आरोप है कि मुख्य आरोपित व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और जेल जाने से पहले अनिकेत के छोटे भाई की हत्या करने की धमकी दे रहा है। उनका परिवार दहशत में है और गांव छोड़ने को मजबूर है। उन्होंने एसपी से आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की है।

ग्राम किरठल निवासी अमित ने बताया कि उनके बेटे अनिकेत की 18 अक्टूबर को हत्या की गई थी। परिवार के कई सदस्यों पर जानलेवा हमला किया था। घटना का रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तीन आरोपित व्यक्ति मौके से ही पकड़ लिए थे।

मुख्य आरोपित खुलेआम गांव में घूमकर छोटे बेटे अर्जुन की हत्या की धमकी दे रहा है। उनका परिवार भयभीत है। शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने एसपी से मांग की है कि आरोपित व्यक्ति की शीघ्र गिरफ्तारी हो। उधर एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पथराव के बाद फायर, नहीं किया मुकदमा दर्ज ग्राम मलकपुर के सेवानिवृत्त फौजी सुरेंद्र का आरोप है कि उन पर व उनके भाई रणवीर पर गत 11 नवंबर को ईंट बरसाई गई। स्थानीय चौकी में शिकायत करने के लिए जाते समय पिस्टल से फायर किया। वह गोली लगने से किसी तरह बचे। घटना की पुलिस से शिकायत की।