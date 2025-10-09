Language
    चलती ट्रेन के सामने दौड़कर आए युवक ने दी जान, शव फंसने पर लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, बागपत जिले का मामला

    By Parveen VashishtaEdited By: Parveen Vashishta
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:19 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत में एक दुखद घटना में सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के सामने दौड़ने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक नीरज कुमार दिल्ली में काम करता था और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। पुलिस के अनुसार यह आत्महत्या का मामला लगता है। नीरज का शव ट्रेन में फंस गया था, जिसे लोको पायलट ने ट्रेन रोककर निकाला। परिवार में शोक का माहौल है। 

    चलती ट्रेन के सामने दौड़कर आए युवक ने दी जान (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। सहारनपुर से दिल्ली जाते समय पैसेंजर ट्रेन के आगे युवक दौड़कर आया। इससे उसकी मौत हो गई। उसका शव ट्रेन में फंस गया और काफी दूर तक घसीटकर चला गया। लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। इसके बाद ही उसका शव ट्रेन से बाहर निकाला गया। अभी तक इस घटना की वजह का पता नहीं चल पाई है।
    ग्राम दाहा के अनुसूचित जाति का 21 वर्षीय नीरज कुमार राजमिस्त्री था। उसके चाचा सोदान का कहना है कि नीरज दिल्ली में पिछले कुछ समय से भवन निर्माण का कार्य कर रहा था। नीरज चार दिन पहले दिल्ली में अपने काम के रुपये लेने के लिए गया था। इसके बाद वापस नहीं लौटा। बुधवार शाम जानकारी मिली कि नीरज का शव बावली और बड़ौत के बीच में रेलवे ट्रैक पर कटा पड़ा है। नीरज की मृत्यु कैसे और क्यों हुई। इसकी कोई जानकारी नहीं है। नीरज का किसी से विवाद नहीं था, न ही कोई परेशानी थी। उनकी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए।
    बड़ौत कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चहल का कहना है कि जानकारी मिली है कि नीरज दौड़ता हुआ चलती ट्रेन के आगे आया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका ट्रेन में शव फंस गया था। लोको पायलट द्वारा ट्रेन रोकने के बाद नीरज के शव को ट्रेन से निकाला गया। इससे स्पष्ट है कि नीरज ने आत्महत्या की है। इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
    परिवार में मचा कोहराम
    नीरज के चार भाई व तीन बहन हैं। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है। गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद नीरज का शव मर्चरी से ले जाया गया।

    दुकानदार ने पांच साल की बच्ची से की छेड़छाड़

    संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा (बागपत)। खेकड़ा कोतवाली के एक गांव में दुकानदार ने अनुसूचित जाति की पांच साल की बच्ची से दुकान में छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपित की पत्नी ने पीड़िता की मां से गाली-गलौज की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
    एक व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम को उसकी पांच साल की बेटी पड़ोस में दुकान पर सामान लेनी गई थी। आरोप है कि दुकानदार ने सामान देने के बहाने उसकी बेटी को दुकान में बुलाया। यहां आरोपित ने उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
    दुकान से लौटने के बाद बेटी ने घटना के बारे में अपनी मां को जानकारी दी। बच्ची की मां शिकायत करने के लिए आरोपित दुकानदार के घर गई। आरोपित की पत्नी ने बच्ची की मां से जातिसूचक शब्द, गाली गलौज कर भाग दिया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपित दिनेश त्यागी पर पाक्सो एक्ट, छेड़छाड़ व आरोपित की पत्नी पर गाली गलौज व एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया है। सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।