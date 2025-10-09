चलती ट्रेन के सामने दौड़कर आए युवक ने दी जान, शव फंसने पर लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, बागपत जिले का मामला

जागरण संवाददाता, बागपत। सहारनपुर से दिल्ली जाते समय पैसेंजर ट्रेन के आगे युवक दौड़कर आया। इससे उसकी मौत हो गई। उसका शव ट्रेन में फंस गया और काफी दूर तक घसीटकर चला गया। लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। इसके बाद ही उसका शव ट्रेन से बाहर निकाला गया। अभी तक इस घटना की वजह का पता नहीं चल पाई है।

ग्राम दाहा के अनुसूचित जाति का 21 वर्षीय नीरज कुमार राजमिस्त्री था। उसके चाचा सोदान का कहना है कि नीरज दिल्ली में पिछले कुछ समय से भवन निर्माण का कार्य कर रहा था। नीरज चार दिन पहले दिल्ली में अपने काम के रुपये लेने के लिए गया था। इसके बाद वापस नहीं लौटा। बुधवार शाम जानकारी मिली कि नीरज का शव बावली और बड़ौत के बीच में रेलवे ट्रैक पर कटा पड़ा है। नीरज की मृत्यु कैसे और क्यों हुई। इसकी कोई जानकारी नहीं है। नीरज का किसी से विवाद नहीं था, न ही कोई परेशानी थी। उनकी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए।

बड़ौत कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चहल का कहना है कि जानकारी मिली है कि नीरज दौड़ता हुआ चलती ट्रेन के आगे आया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका ट्रेन में शव फंस गया था। लोको पायलट द्वारा ट्रेन रोकने के बाद नीरज के शव को ट्रेन से निकाला गया। इससे स्पष्ट है कि नीरज ने आत्महत्या की है। इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

परिवार में मचा कोहराम

नीरज के चार भाई व तीन बहन हैं। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है। गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद नीरज का शव मर्चरी से ले जाया गया।