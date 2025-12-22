Language
    बागपत में कृष्णी नदी पर बनेगा पुल, इन इलाकों के लोगों को होगा फायदा

    By Rajeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:13 AM (IST)

    बागपत में कृष्णी नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के बनने से आसपास के कई इलाकों के लोगों को फायदा होगा। इस पुल निर्माण के लिए 10.24 करोड़ रुपय ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बागपत। झुंडपुर गांव में हिंडन नदी के बाद अब असारा-टीकरी के बीच कृष्णी नदी के पुल निर्माण को 10.24 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। इससे क्षेत्र के दर्जन भर गांव के हजारों लोगों को फायदा होगा।

    कृष्णी नदी पर वैकल्पिक पुल से लोगों को आवागमन करने में परेशानी होती थी इसलिए वह लगातार पुल निर्माण का प्रयास कर रहे थे। असारा गांव और टीकरी के बीच कृष्णी नदी पर वैकल्पिक पुल का निर्माण कर रखा था, जिस पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते थे।

    बरसात के दिनों में ज्यादा पानी आने से पुल बह भी जाता था। क्षेत्र के लोग लगातार पुल निर्माण की मांग उठा रहे थे। छपरौली विधायक अजय कुमार ने बताया कि नदी पर पुल न होना लोगों की बड़ी परेशानी थी इसी को देखते हुए उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पुल निर्माण कराने की मांग रखी थी।

    प्रयास करने के बाद शासन स्तर से नदी पर पुल निर्माण के लिए 10.24 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। नदी पर असारा गांव की ओर पुल के पास अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी। पुल बनने से असारा, टीकरी, सूजती, बूढपुर आदि गांव के हजारों लोगों को फायदा होगा।



    छपरौली विधायक अजय कुमार का दावा, मैंने उठाई थी झुंडपुर में पुल बनने की मांग

    छपरौली विधायक अजय कुमार ने दावा करते हुए बताया कि झुंडपुर गांव में हिंडन नदी पर पुल निर्माण के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे थे। विधानसभा के तृतीय सत्र 2024 में उन्होंने बिनौली ब्लॉक में झुंडपुर नदी पर पुल बनने की मांग उठाई थी।

    जिसके जवाब में बताया गया था कि हिंडन नदी पर जनपद बागपत के विधानसभा क्षेत्र छपरौली के झुंडपुर में लघु सेतु के स्थान पर दीर्घ सेतु के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जानकारी दी गई थी।