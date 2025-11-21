यूपी की जेल में बंदी के हाथ में मोबाइल फोन...जेल अधीक्षक बोले-वीडियो किसी अन्य जेल का प्रतीत हो रहा

संवाद सहयोगी, जागरण. खेकड़ा (बागपत)। जेल परिसर में बंदी के खुलेआम बंदी के मोबाइल फोन पर बात करने का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में बंदी के मोबाइल फोन पर बात करने के दौरान सुरक्षाकर्मी भी पास से गुजर रहे हैं पर उसे किसी का डर नहीं है। माना जा रहा है कि जेलकर्मियों के संरक्षण में मोबाइल का प्रयोग हो रहा है। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही है।

वीडियो में चक्रद्वार व पहले द्वार के बीच में एक बंदी पौधों की आड़ में खड़ा होकर मजे से मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। इस दौरान जेल कर्मचारी के किसी दूसरे कर्मचारी को आवाज लगाना भी सुनाई दे रहा है। इतना ही नहीं जहां पर बंदी मोबाइल प्रयोग कर रहा हैं, वहां से कई सुरक्षाकर्मी पास से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखने में प्रतीत हो रहा है कि प्रयोग हो रहा मोबाइल फोन की-पेड यानि छोटा है।

मोबाइल प्रयोग करने वाले के पास से निकल रहे कर्मचारियों की कार्यशैली से साफ है कि अधिकारियों के संरक्षण में ही मोबाइल का प्रयोग हो रहा है। प्रसारित करने वाले ने वीडियो को बागपत जेल का होने का दावा किया है। वहीं बताया कि दूसरे द्वार के पास बना फव्वारा साफ दिखाई दे रहा है, जिससे साफ है कि यह बागपत जेल का ही वीडियो है। बता दें कि पहले भी मोबाइल फोन प्रयोग करने को लेकर बागपत जेल काफी सुर्खियों में रही है। पूर्व में बड़ी संख्या में मोबाइल जेल से बरामद भी हो चुके हैं।