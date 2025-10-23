बागपत में पांच करोड़ की ठगी, अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ समेत 22 पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, बागपत। द लोनी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी में निवेश का झांसा देकर जनपद के सैकड़ों लोगों से पांच करोड़ रुपये की ठगी की गई। निवेशकों ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ समेत 22 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

ग्राम मीतली निवासी बबली ने बताया कि यह सोसाइटी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और सहकारी मंत्रालय में पंजीकृत है। उन्होंने इसकी चेस्ट ब्रांच समालखा, जनपद पानीपत (हरियाणा) में 1.90 लाख रुपये की एफडी कराई गई थी। इसके बाद अन्य लोगों ने रुपये निवेश किए।

आरडी, एफडी, सुकन्या योजना, आयुष्मान, प्लान, सेविंग अकाउंट्स, एटीएमएम जैसी पालिसी में रकम निवेश कराई गई। डिजिटल एप व साफ्टवेयर के द्वारा डिजिटल प्वाइंट लेकर निवेश के लिए कैश को चेस्ट ब्रांचों में जमा किया जाता था। सैकड़ों लोगों से पांच करोड़ रुपये की ठगी की गई है।

आरोप है कि 27 नवंबर 2024 को कंपनी ने लेनदेन का साफ्टवेयर बंद कर दिया था। वह और अन्य परिचित समालखा स्थित ब्रांच पर गए, जहां पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बार-बार झूठ बोलकर गुमराह किया गया। दूसरे सुविधा केंद्र संचालकों और एजेंटों के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। कोतवाली प्रभारी दीक्षित त्यागी का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं आरोपित

पुलिस के मुताबिक मुकदमे में प्रचार-प्रसार हेड आफिस अभिनेता श्रेयस तलपड़े व अभिनेता आलोकनाथ निवासी मुंबई, एमडी हेड आफिस समीर अग्रवाल निवासी मुंबई, पीए हेड आफिस पंकज अग्रवाल निवासी इंदौर (मध्य प्रदेश), हाल निवासी दुबई, ट्रेनर हेड आफिस संजय मुदगिल निवासी भजला बड्डा (हिमाचल प्रदेश), एडवाइडर मैनेजर हेड आफिस आरके सेट्टी (राधा कृष्ण सेट्टी) निवासी मुंबई, बैकिंग मैनेजमेंट हेड आफिस (एटीएम व कैश की देखरेख) परीक्षित पारसे निवासी इंदौर, मैनेजमेंट हेड आफिस (डिजिटल एप प्वाइंट देखरेख) नरेंद्र नेगी निवासी इंदौर, राकेश कुमार, नरेश कुमार निवासी ग्राम पवेसरा, सुभाष सैनी आदर्श नगर सोनीपत, आकाश श्रीवास्तव निवासी अंबाला व हाल निवासी चंडीगढ़, पप्पू शर्मा, चेस्ट ब्रांच संचालक तारामुनि निवासी न्यू मुखीला कालोनी पानीपत, गीता, बिजेंद्र सिंह निवासी मच्छरौली समालखा पानीपत, पूनम सांगवान निवासी रोहतक, रामकुमार झा, अंजू निवासी ऊंचा रोड व हाल निवासी टीडीआइ सिटी पानीपत, कंपनी क्लर्क शबाब हुसैन शामिल हैं।