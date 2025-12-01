यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 होगी खास, 278 करोड़ के MoU साइन; 3 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, बागपत। अब औद्योगिक निवेश के लिए जनवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 होने की उम्मीद है। इसके लिए उद्योग विभाग ने अब 10 नए उद्यमियों से 278.28 करोड़ रुपये के निवेश को एमओयू साइन कराए है।

अब तक 24 उद्यमियों से 878.28 करोड़ के निवेश के एमओयू हो चुके हैं। बाकी 2122 करोड़ के निवेश को निवेशकों की तलाश तेज हो गई है।

शासन से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 के तहत 3000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य मिला है। पहले नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम होने थी लेकिन अब जनवरी में होने की उम्मीद है। इससे पहले 2700 करोड़ का औद्योगिक निवेश हो गया।