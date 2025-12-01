Language
    यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 होगी खास, 278 करोड़ के MoU साइन; 3 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य

    By Zaheer Hasan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    बागपत में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जनवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 होने की संभावना है। उद्योग विभाग ने 10 नए उद्यमियों के साथ 278.28 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं, जिससे अब तक 878.28 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता हो चुका है। सरकार का लक्ष्य 3000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    जागरण संवाददाता, बागपत। अब औद्योगिक निवेश के लिए जनवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 होने की उम्मीद है। इसके लिए उद्योग विभाग ने अब 10 नए उद्यमियों से 278.28 करोड़ रुपये के निवेश को एमओयू साइन कराए है।

    अब तक 24 उद्यमियों से 878.28 करोड़ के निवेश के एमओयू हो चुके हैं। बाकी 2122 करोड़ के निवेश को निवेशकों की तलाश तेज हो गई है।

    शासन से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 के तहत 3000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य मिला है। पहले नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम होने थी लेकिन अब जनवरी में होने की उम्मीद है। इससे पहले 2700 करोड़ का औद्योगिक निवेश हो गया।

    बिम्बो बेकरी तथा अमूल प्लांट के लिए एक साल पहले जमीन खरीदी गई थी। इनका दो हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्तावित है। ये दोनों फैक्ट्रियां नए साल 2026 में चालू होंगी जिससे बागपत को बड़ा फायदा होगा। यानी औद्योगिक निवेश होने से हजारों युवाओं की रोजगार मिलने संग खुशहाली की ओर बढ़ेगा।

    महिला उद्यमियों को स्टांप में शतप्रतिशत छूट

    औद्योगिक निवेश के लिए जमीन खरीद पर महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा पुरुष उद्यमी को 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।

    औद्योगिक निवेश के लिए प्रमुख एमओयू

    कंपनी करोड़ रुपये
    आरएस अवियाम एनर्जी प्रा. लि. 300.00
    शुभम सचदेवा 131.00
    एसडीसी जैन इंफ्राटेक एलएलपी 70.84
    वी इंडस्ट्रीज इको प्रा. लि. 35.00
    रिद्धि-सिद्धि होटल एंड रिजोर्ट 20.00
    ओशो पैकिंग 10.00

    अब जनवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 का कार्यक्रम होने की उम्मीद है। इसके लिए 878 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो चुके हैं। तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश का जो लक्ष्य मिला उसकी पूर्ति के लिए उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है।समय रहते लक्ष्य की पूर्ति कराई जाएगी।
    -अर्चना तिवारी, उपायुक्त उद्योग