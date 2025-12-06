Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बढ़ेगी खुशहाली, मिलेगा रोजगार... 1600 करोड़ के औद्योगिक निवेश को एमओयू साइन

    By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    बागपत में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 का आयोजन किया जाएगा। अब तक 37 उद्यमियों ने 1600 करोड़ रुपये के निवेश के लि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    औद्योगिक क्षेत्र बागपत।  । जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, बागपत। औद्योगिक निवेश के लिए नए साल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 होगी। इसके लिए उद्योग विभाग को निवेश कराने की कवायद तेज कर दी। बड़ी उपलब्धि यह है कि पांच दिन के अंदर 725 करोड़ के निवेश कराने को एमओयू साइन कराए। अब तक कुल 37 उद्यमियों ने 1600 करोड़ करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हो चुके हैं। पहले नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम होने थी लेकिन अब जनवरी में होने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में होने वाली इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमेनी को भव्य बनाने पर जोर है। इसलिए लक्ष्य पूर्ति के लिए निवेश जुटाने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारी उद्यमियों से संपर्क करने में जुटे हैं। उद्योग विभाग के सामने अब 1400 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने की चुनौती है। बताते चलें कि पहले 2700 करोड़ का औद्योगिक निवेश हो गया। बिम्बो बेकरी तथा अमूल प्लांट के लिए एक साल पहले जमीन खरीदी गई थी। इनका दो हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्तावित है। ये दोनों फैक्ट्रियां नए साल 2026 में चालू होंगी जिससे बागपत को बड़ा फायदा होगा। यानी औद्योगिक निवेश होने से हजारों युवाओं की रोजगार मिलने संग खुशहाली की ओर बढ़ेगा।

    महिला उद्यमियों को स्टांप में शतप्रतिशत छूट
    औद्योगिक निवेश के लिए जमीन खरीद पर महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा पुरुष उद्यमी को 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।

    एमओयू करने पर मिलेंगी सुविधाएं
    उपायुक्त उद्योग अर्चना तिवारी ने बताया कि उद्यमियों को निवेश करने के लिए एमओयू साइन करने से कई फायदे होंगे। जैसे उनकी सभी एनओसी क्लियर कराने, बैंकिंग लोन, स्टांप ड्यूटी में छूट तथा अन्य अनुदान दिलाने आदि में सरकारी स्तर से सहयोग मिलेगा। इसलिए निवेश करने वाले उद्यमियों को एमआयू साइन के लिए आगे आना चाहिए।

    अधिकारियों ने किया मंथन
    शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर डीएम अस्मिता लाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। सभी निजी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में लंबित शिकायतों पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट किया कि निवेशकों व उद्यमियों की कोई भी फाइल अनावश्यक देरी से नहीं रोकी जाएगी। सभी विभागों के अधिकारियों को अपनी योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को किस प्रकार आकर्षित करने का भी निर्देश दिया।

    डेयरी, कोल्ड चेन, स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, ग्रामीण पर्यटन, कृषि उपकरण निर्माण, हेल्थकेयर सेवाओं और एमएसएमई आधारित उत्पादों के लिए संभावित परियोजनाओं को निवेश साथी पोर्टल पर अवश्य पंजीकृत करने का आदेश दिया। नए उद्योगों के आने से बागपत में लॉजिस्टिक्स, परिवहन, कौशल प्रशिक्षण, होटलख्, ढाबा, अस्पताल, व्यापारिक गतिविधियां और सहायक उद्योगों की मांग तेजी से बढ़ेगी। परियोजना निदेशक राहुल वर्मा तथा उपायुक्त उद्योग अर्चना तिवारी मौजूद रहे।