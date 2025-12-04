हाईवे किनारे IAS भानु चंद्र गोस्वामी ने ऐसा क्या देखा जो गर्म हो गया माथा? प्राइवेट कंपनी को टेंडर देने पर मंथन

जागरण संवाददाता, बागपत। दो दिन पहले मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बागपत का भ्रमण किया, मगर अब उन्होंने दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे तथा मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे किनारे तथा बड़ौत से मेरठ व बड़ौत से मुजफ्फरनगर और रमाला से बड़ौत मार्गों पर सड़क किनारे गांवों में कूड़े के ढेर तथा पालीथिन बिखरी पड़ी देख नाराजगी जताई।

मंडलायुक्त ने कहा था कि दोनों हाईवे से दूसरे जिलों तथा दूसरे राज्यों के वाहनों की आवाजाही होती है। मगर कूड़े के ढेर तथा पालीथिन पड़ी होने से बागपत के प्रति दूसरे राज्यों तथा दूसरे जिलों में अच्छा संदेश नहीं जाएगी। इसलिए हाइवे किनारे सफाई कराएं।